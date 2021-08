Drohnen über Rojava

imago images/NurPhoto Tausende Menschen demonstrieren in Düsseldorf gegen die Angriffe der Türkei auf Kurden (28.7.2021)

Während die internationale Aufmerksamkeit auf Afghanistan gerichtet ist, intensiviert die Türkei ihre Angriffe in Nordsyrien und dem Nordirak. Am Dienstag morgen bombardierte die türkische Luftwaffe das in der Provinz Sulaymania 200 Kilometer tief im Landesinneren der Kurdistan-Region des Irak gelegene Asos-Gebirge. Der Angriff mit mehr als 20 Flugzeugen habe der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, einen »schweren Schlag« versetzt, behauptete das türkische Verteidigungsministerium. Der Bürgermeister der Gemeinde Pendschwin, Zana Rahman, widersprach dieser Darstellung gegenüber dem kurdischen Sender Rudaw. Es habe sich um einen Drohnenangriff auf landwirtschaftlich genutztes Gebiet gehandelt, bei dem kein großer Schaden entstanden sei.

Dutzende Zivilisten wurden dagegen innerhalb einer Woche bei Drohnen- und Artillerieangriffen auf Dörfer im mehrheitlich von Kurden bewohnten Rojava, der Autonomieregion von Nord- und Ostsyrien, verwundet und mehrere Angehörige der Verteidigungskräfte getötet. Im Fadenkreuz der Türkei stehen die Gebiete um die Städte Til Temir und Ain Issa. Hier verläuft die Frontlinie zu dem im Herbst 2019 von der türkischen Armee und ihren Söldnern besetzten Gebiet. Unter Beschuss stand am Dienstag auch die Schebaregion bei Aleppo, wo zahlreiche kurdische Flüchtlinge aus dem türkisch besetzten Afrin Zuflucht gefunden haben. Noch ist unklar, ob der Beschuss auf die Vertreibung der Zivilbevölkerung zielt oder der Vorbereitung einer weiteren Besatzungsoffensive dient.

Vor einer Woche bombardierte eine türkische Kampfdrohne das Gebäude des Militärrates von Til Temir. Dabei wurden vier Milizangehörige getötet, darunter die Kommandantin der kurdischen Frauenverteidigungseinheiten YPJ, Sosin Birhat. Am Wochenende folgte der nächste Drohnenangriff auf ein ziviles Fahrzeug in einem Dorf südöstlich von Kobani. Am Sonntag beschoss dann eine der seit Tagen über der Großstadt Kamischli kreisenden Drohnen ein Fahrzeug vor einer Rehabilitationseinrichtung für Kriegsversehrte. Zib Al-Aswad, ein Kommandeur der Polizeitruppe Asayisch (Sicherheit), der an vielen Operationen gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) teilgenommen hatte, sowie zwei Leiter der Gesundheitsstation wurden verwundet.

In der vergangenen Woche war in der nordirakischen Sindschar-Region bereits der Kommandant der jesidischen Selbstverteidigungsgruppe YBS, Said Hassan, bei einem Drohnenangriff getötet worden. Am folgenden Tag starben acht Mediziner und Milizangehörige bei einer weiteren solchen Attacke auf ein Krankenhaus. Ankara sieht in den YBS ebenso wie in den Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG und YPJ in Nordsyrien Ableger der PKK. Denn trotz organisatorischer Eigenständigkeit teilen diese Kräfte alle die auf den inhaftierten PKK-Vordenker Abdullah Öcalan zurückgehende libertär-sozialistische Ideologie.

Ein Grund für die Ausweitung der Angriffe dürfte das Unvermögen der türkischen Armee sein, bei ihrer seit vier Monaten andauernden Offensive im türkisch-irakischen Grenzgebiet die erhofften Geländegewinne zu machen. Obwohl die Angreifer nach Angaben der Guerilla fast täglich völkerrechtlich geächtete chemische Kampfstoffe einsetzen, ist es ihnen bislang nicht gelungen, in die unterirdischen Tunnelsysteme einzudringen, aus denen heraus die kurdischen Kämpfer agieren.

In Nordsyrien ist die Sorge nun groß, dass die Türkei ihren bereits seit mehreren Jahren geführten Drohnenkrieg zur gezielten Tötung hochrangiger Kader der PKK auf Syrien ausweitet. Während die Guerilla im kurdischen Bergland auf diese Bedrohung durch verbesserte Tarnung und intensivere Nutzung von Höhlen reagiert, fehlt im flachen, aber dichter besiedelten Nordsyrien ein solcher Schutz für die dort als reguläre Streitkräfte zudem offen agierenden YPG und YPJ.

Der türkische Staat versuche, dem IS einen Weg zur Rückkehr zu ebnen, warnte die Autonomieverwaltung von Nord- und Ostsyrien am Montag. Die US-geführte Koalition gegen den IS sowie Russland als Garantiemacht für eine mit der Türkei vereinbarte Waffenruhe und auch die syrische Regierung in Damaskus wurden dazu aufgerufen, gegen diese Angriffe auf die Einheit und Souveränität Syriens Stellung zu beziehen.