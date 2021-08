Raketen gegen Brandballons

imago images/ZUMA Wire In ihrer Not greifen Palästinenser auf improvisierte Waffen zurück, das israelische Militär antwortet mit Bomben und Raketen (Gaza, 24.8.2021)

Israels Luftwaffe hat Stellungen der palästinensischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Die Armee bezeichnete dies am Dienstag als Reaktion auf sogenannte Brandballons, die am Montag aus dem Palästinensergebiet am Mittelmeer nach Israel geschickt worden waren, sowie auf Beschuss mit Maschinengewehren durch die Hamas. Militante Palästinenser lassen häufig Ballons mit Spreng- und Brandsätzen aus dem Gazastreifen nach Israel fliegen (Foto). Dadurch kommt es im Süden Israels immer wieder zu Bränden. Nach Konfrontationen am Gaza-Grenzzaun am Sonnabend hatte die israelische Luftwaffe bereits mehrere angebliche Stellungen der Hamas im Gazastreifen angegriffen. Nach den jüngsten Auseinandersetzungen befinden sich nach offiziellen Angaben zwei palästinensische Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren sowie ein israelischer Grenzpolizist in kritischem Zustand.

Am Dienstag wurde bei gewaltsamen Zusammenstößen im von Israel besetzten Westjordanland ein 15jähriger Palästinenser erschossen. Das Gesundheitsministerium in Ramallah teilte mit, der 15jährige Imad Khaled Saleh Haschasch sei nach einem Kopfschuss gestorben. Die israelische Armee gab zur Erklärung an, sie habe bei einem nächtlichen Einsatz einen »Verdächtigen« im Flüchtlingslager Balata nahe der Stadt Nablus festnehmen wollen. Nach Armeeangaben warfen Anwohner Steine und Gegenstände auf die Besatzungskräfte. Der Armeesprecher nahm keinen Bezug auf den Tod des 15jährigen, erklärte aber, dass ein Soldat einen »Verdächtigen« erschossen habe, der einen großen Gegenstand auf einen israelischen Soldaten habe werfen wollen. Immer wieder kommt es im seit 1967 von Israel besetzten Westjordanland zu tödlichen Zusammenstößen. Vergangene Woche waren im Flüchtlingslager Dschenin vier Palästinenser bei Auseinandersetzungen mit israelischen Einsatzkräften getötet worden. (dpa/AFP/jW)