Transformation gefordert

Sven Hoppe/dpa Schluss mit Staus: Der DGB fordert den Ausbau von Schiene und ÖPNV

Die Lage ist klar: Die Klimakrise stellt Wirtschaft und Gesellschaft zu Beginn des Jahrzehnts auf den Kopf. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern deshalb eine umfassende Veränderung, »die unser Land sozial, ökologisch und demokratisch zum Besseren verändert«, wie es in einer am Dienstag in Berlin vorgestellten »Transformationscharta« heißt. Nur wenn die Zukunft gemeinsam mit den Beschäftigten gestaltet würde, könne der ökologische Wandel erfolgreich sein, so das Papier weiter.

Bei der Vorstellung der Charta sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann, mit der Bundestagswahl stünden »uns die wichtigste politische Weichenstellung bevor, denn in der kommenden Legislaturperiode sind wegweisende Entscheidungen zu treffen«. Und weiter: »Unsere Transformationscharta bringt auf den Punkt, welche Handlungsfelder in den nächsten Jahren angepackt werden müssen.« Die neue Bundesregierung müsse schnellstmöglich das vorgestellte Zehnpunkteprogramm umsetzen.

Gefordert werden darin unter anderem »massive Investitionen« von seiten der öffentlichen Hand, da sich Klimaneutralität mit schwarzer Null und Schuldenbremse nicht erreichen lasse. Außerdem werden »Steuersenkungen für Reiche oder Haushaltskürzungen zu Lasten des Sozialstaats« abgelehnt. Im Gegenteil: »Hohe Einkommen, Vermögen und Erbschaften müssen stärker besteuert, die Kapitalseite bei der Finanzierung deutlich in die Pflicht genommen werden, um einen fairen Beitrag für den zukunftsfähigen Umbau zu leisten.« Was es laut Gewerkschaften zu finanzieren gibt, ist eine »klimafreundliche und soziale Mobilitätswende«, für die es einen »Ausbau von Schiene und ÖPNV« benötige. Andere Forderungen lauten: bessere Arbeitsbedingungen, mehr betriebliche Mitbestimmung sowie die Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde.

Doch gerade dieser letzte Punkt zeigt auch die Grenzen der »Transformationscharta« des DGB auf. Denn um beispielsweise Altersarmut zu bekämpfen und »faire Renten« zu finanzieren, wäre laut Sozialverband VdK eine »Erhöhung des Mindestlohns auf mindestens 13 Euro« nötig, wie Verbandspräsidentin Verena Bentele vergangene Woche während einer Pressekonferenz zum Thema Rente sagte.

Ob das, was in Sachen Klimaschutz vorgestellt wurde, außerdem für eine echte »Transformation« reicht, ist fraglich. Denn die Zeit drängt: Das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad über dem Vorindustriellen Niveau zu begrenzen, ist bereits hinfällig. Selbst die Zwei-Grad-Schwelle könnte schon in drei Jahren erreicht werden, warnt ein Entwurf des Weltklimareports des Weltklimarates (IPCC), der vergangene Woche von der Organisation »Scientist Rebellion« in Umlauf gebracht wurde. Eigentlich sollte der Bericht erst im März 2021 erscheinen, doch die Wissenschaftler, die das Papier nun ­veröffentlicht haben, befürchteten, dass die Schlussfassung durch die Politik verwässert würde.

Laut IPCC-Autoren verursachen die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung 40 Prozent aller Treibhausgasemissionen. Die ärmsten zehn Prozent seien dagegen nur für vier Prozent des Gesamtausstoßes verantwortlich. »Stärkste Emissionstreiber« sei nicht die Zunahme der Weltbevölkerung, sondern der Anstieg des Bruttosozialproduktes in den Industrieländern. Im zurückliegenden Jahrzehnt hätten dort »treibhausgasintensive Aktivitäten« stark zugenommen: Der Luftverkehr sei um 29 Prozent, die Nutzung von SUVs um 17 Prozent und der Energiebedarf für Klimaanlagen um 40 Prozent gewachsen. Außerdem seien Emissionen in sogenannten Entwicklungsländern oft mit der Produktion von Exportgütern für reiche Länder verbunden. Im Bericht heißt es auch, dass alle bestehenden und geplanten fossile Kraftwerke noch 850 Milliarden Tonnen Kohlendioxid emittieren werden – doppelt soviel wie die Vorgaben für das 1,5-Grad-Ziel noch erlauben.