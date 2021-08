Heikle Fragen aufgeschoben

Markus van Offern/dpa Zum Tod von Amad A. in seiner Zelle in der JVA Kleve sind weiterhin viele Fragen ungeklärt

In Nordrhein-Westfalen trat am Dienstag der parlamentarische Untersuchungsausschuss zusammen, der sich mit dem Tod des unschuldig inhaftierten und vor drei Jahren bei einem Brand in seiner Gefängniszelle gestorbenen Syrers Amad A. beschäftigt. Die bereits am Nachmittag begonnene Sitzung hatte laut Tagesordnung neben Staatssekretär Jürgen Mathies, der Leiterin der Polizeiabteilung des Innenministeriums, Daniela Lesmeister, und einem Landeskriminaldirektor auch Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) als Zeugen geladen. Reul sollte demnach als letzter Zeuge zum Abschluss des öffentlichen Teils der Sitzung erst um 19 Uhr aussagen.

Der hellhäutige Amad A. wurde 2018 wegen eines Haftbefehls eingesperrt, mit dem tatsächlich nach dem Schwarzen Amedy G. aus Mali gefahndet worden war, und war wochenlang unschuldig in der Justizvollzugsanstalt Kleve inhaftiert. Obwohl eine Staatsanwältin aus Braunschweig telefonisch auf die angebliche Verwechslung aufmerksam machte, waren die Zuständigen untätig geblieben. Die Staatsanwaltschaft Kleve stellte ihr Ermittlungsverfahren Anfang Februar ein (siehe jW vom 6.2.). Entgegen einer Anordnung waren Originaldaten des Falls im Mai aus dem Fahndungssystem der Polizei gelöscht worden. Die Eltern des unschuldig Inhaftierten hatten daraufhin Strafanzeige erstattet. Laut einem Bericht des WDR räumte Reul in dieser Woche in einem Schreiben an den Ausschuss ein, es sei technisch möglich gewesen, die Löschung der Daten zu verhindern.

Die SPD kritisierte am Dienstag, dass CDU und FDP die Vernehmung des NRW-Innenministers in die späten Abendstunden gelegt hatten. Der SPD-Obmann im Untersuchungsausschuss, Sven Wolf, hatte Reul im WDR-Bericht bereits »schwere Versäumnisse« vorgeworfen. Offenbar wolle man die heikle Aussage, warum Reul die Löschung der Datensätze nicht verhindert habe, aus dem Licht der Öffentlichkeit ziehen. Laut Wolf hätten SPD und Bündnis 90/Die Grünen beantragt, Reul als ersten Zeugen im Untersuchungsausschuss zu vernehmen. Die Ausschussmehrheit aus CDU und FDP habe seine Vernehmung jedoch verzögert, indem sie ihn an das Ende der Zeugenliste setzte. (dpa/jW)