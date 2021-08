Vor den US Open

Die australische Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat nach ihrem Sieg in Wimbledon nun auch das Endspiel des WTA-1000-Turniers in Cincinnati gewonnen. Sie setzte sich glatt 6:3, 6:1 gegen die ungesetzte Jill Teichmann durch. Die Schweizerin hatte sich im Turnierverlauf zuvor überraschend gegen Vorjahresfinalistin Naomi Osaka, Olympiasiegerin Belinda Bencic und die Wimbledon- und Canadian-Open-Finalistin Karolina Pliskova durchgesetzt. Für Barty war es bereits der fünfte Turniersieg in dieser Saison. (jW)