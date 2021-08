In Frankreich spielende TV-Serien wie »Emily in Paris«, »Lupin« oder »Marseille« kurbeln den Tourismus an den Schauplätzen an. Insbesondere aus dem Ausland locke es Zuschauer an die prägnanten Orte der Serien, berichtete das französische Nachrichtenmagazin L’Express. In der Hauptstadt seien es die Lokalitäten der klischeelastigen Serie »Emily in Paris«, vor denen Touristen serienweise Selfies machten. Ein von der Protagonistin vielbesuchtes Restaurant habe ein »Menu Emily« auf die Speisekarte genommen. (dpa/jW)