Massaker im Sahel

Luc Gnago / Reuters Liefern sich seit Jahren Kämpfe mit Islamisten: Soldaten in Burkina Faso (3.3.2019)

Im Norden von Burkina Faso haben Dschihadisten in der vergangenen Woche Militärs und Zivilisten massakriert. Nach Angaben des Kommunikationsministeriums in Ouagadougou wurden beim Anschlag und den anschließenden Kämpfen mehr als 120 Menschen getötet. Es habe sich um einen »gemischten Konvoi aus Zivilen, Elementen der Landesverteidigung und Freiwilligen zur Verteidigung des Vaterlandes« gehandelt, der in einer der gefährlichsten Regionen des Landes, an der Grenze zu Niger und Mali, unterwegs gewesen sei. Die Karawane sei in der Nähe der Ortschaft Gorgadji in einen Hinterhalt geraten und aufgerieben worden. Präsident Roch Marc Christian Kaboré hatte am Donnerstag drei Tage Staatstrauer angeordnet. Das bitterarme nordwestafrikanische Land, ehemalige Kolonie Frankreichs, wird seit 2015 immer wieder von blutigen Anschlägen islamistischer Terroristen erschüttert.

Tausende Opfer

Soldaten und freiwillige Kämpfer hatten am vergangenen Mittwoch Bauernfamilien in ihre Dörfer an der Grenze zu Mali zurückbegleiten sollen, die in den Monaten zuvor wegen ständiger Attacken von Al-Qaida und dem »Islamischen Staat« (IS) von ihren Bewohnern verlassen worden waren. Schauplatz des mörderischen Angriffs war die Gegend um die Stadt Gorgadji in der Provinz Séno. Die lokalen Siedlungen liegen genau auf den Grenzen der drei Länder Mali, Burkina Faso und Niger; die dort vom Ackerbau lebenden Menschen sind seit Jahren Ziel dschihadistischer Attacken, ihre Opfer zählte die Pariser Tageszeitung Le Monde jüngst »nach Tausenden«. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind von den über 21 Millionen Einwohnern Burkina Fasos inzwischen 1,2 Millionen auf der Flucht.

Auch die Armee der alten Kolonialmacht Frankreich, die im südlichen Sahel eigene wirtschaftliche Interessen vertritt – Burkina Faso, Mali und Niger sind reich an Bodenschätzen –, hatte es in den vergangenen knapp zehn Jahren nicht geschafft, den islamistischen Terror einzudämmen. Die Unterstützung der schnell und meist unvermutet wechselnden Herrscherfamilien in den von schwerer Korruption zerfressenen Ländern brachte den Pariser Neokolonialisten zudem kaum Sympathie in der Bevölkerung. Die militärischen Kontingente von zuletzt rund 5.000 französischen Soldaten in Mali und in den genannten Grenzregionen reichten bei weitem nicht aus, um die Einheimischen zu schützen oder gar – wie von den Präsidenten François Hollande und Emmanuel Macron versprochen – »demokratische Verhältnisse« in Ouagadougou zu installieren.

Macron hatte jüngst den Rückzug seiner Streitkräfte bis Jahresende angekündigt, wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl im April stoßen die Afrikaabenteuer der Republik und ausbeuterischer Großunternehmer wie Vincent Bolloré in der französischen Bevölkerung zunehmend auf Missfallen. Die neokoloniale Politik des »Françafrique« – ursprünglich verbunden mit den Namen der Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand und Jacques Chirac – wurde in den Medien des Landes über Jahrzehnte mit der Korrumpierung lokaler Diktatoren und Herrscherfamilien gleichgesetzt. Die Satirezeitung Le Canard enchainé etwa hatte seit Giscards Präsidentschaft regelmäßig den überaus lukrativen Austausch von Gefälligkeiten zwischen Machthabern in Afrika und den Kollegen in Paris beschrieben.

Kein Ende in Sicht

Den Menschen in Burkina Faso oder Mali hat das bis zum heutigen Tag wenig genützt. Burkina Faso gilt nach wie vor als eines der ärmsten Länder auf dem Planeten. Seit mehr als zehn Jahren sind die drei Länder nun darüber hinaus Ziel ständiger mörderischer Attacken islamistischer Kämpfer, die von verschiedenen Organisationen wie Al-Qaida oder dem IS rekrutiert und in ihren religionsideologisch begründeten Fanatismus eingegliedert werden. Auch die stolze Meldung der aktuellen Regierung in Ouagadougou, der Gegenschlag ihrer Streitkräfte habe am Wochenende »mehr als 60 Terroristen« das Leben gekostet, andere seien erfolgreich »in die Flucht geschlagen worden«, wird den Menschen im südlichen Sahel kaum die Angst vor neuen Anschlägen nehmen. Die schwere Attacke der Dschihadisten vom vergangenen Mittwoch war seit dem 4. August die dritte in Folge.