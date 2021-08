Gefecht am Flughafen

NICHOLAS GUEVARA/imago images/UPI Photo Nur noch etwas mehr als eine Woche, dann dürfen sie endgültig gehen: US-Marinesoldat auf dem Kabuler Flughafen (21.8.2021)

Die Bundeswehr hat sich am Flughafen Kabul zusammen mit US-Soldaten und afghanischen Einsatzkräften ein Feuergefecht mit unbekannten Angreifern geliefert. Dabei wurde ein Soldat der afghanischen Armee getötet. Drei weitere afghanische Sicherheitskräfte wurden verletzt, wie das Einsatzführungskommando der Bundeswehr mitteilte. Alle deutschen Soldaten seien unverletzt. Der Schusswechsel ereignete sich am Nordtor des Flughafens, vor dem seit Tagen Tausende Menschen auf einen der Evakuierungsflüge warten. Im Gedränge vor den zeitweise geschlossenen Toren des Flughafens gab es am Wochenende mindestens sieben Tote.

Seit dem Start der Evakuierungen nach der Machtübernahme der Taliban am 15. August hätten die USA nach Angaben des Weißen Hauses insgesamt rund 37.000 Menschen ausgeflogen oder deren Ausreise ermöglicht. Die Bundeswehr habe fast 3.000 Menschen evakuiert, heißt es aus Berlin. Großbritannien hat Regierungsangaben zufolge 5.725 Menschen aus Kabul ausgeflogen, Frankreich »mehr als tausend«.

Unterdessen warb der britische Verteidigungsminister Ben Wallace in der Mail on Sunday für eine Verschiebung des für die US-Truppen vorgesehenen Abzugsdatums. Washington hätte »die volle Unterstützung« Großbritanniens für eine Verlängerung des Einsatzes. In einer Ansprache im Weißen Haus verkündete US-Präsident Joseph Biden, er habe die »Hoffnung«, den Einsatz, wie angekündigt, zum 31. August zu beenden, doch schloss er eine Verlängerung nicht kategorisch aus. Wenn die US-Regierung von Verbündeten um eine Verlängerung gebeten werde, »werden wir schauen, was wir tun können«, sagte Biden.

Die Taliban machten am Montag gegenüber dem britischen Sender Sky News hingegen klar, dass sie einer westlichen Truppenpräsenz im Land über den 31. August hinaus nicht zustimmen werden. »Würden die USA oder Großbritannien zusätzliche Zeit erbeten, um die Evakuierungen fortzusetzen, wäre die Antwort ein Nein«, erklärte ein Sprecher der Islamisten. Die Frist sei eine »rote Linie«, im Falle einer Überschreitung werde es »Konsequenzen geben«. (AFP/dpa/jW)