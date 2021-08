Harris auf Werbetour in Singapur

Evelyn Hockstein/Pool/REUTERS Allzeit zum Krieg bereit: US-Vizepräsidentin Harris besucht bei ihrer Visite in Singapur auch die »USS Tulsa« (23.8.2021)

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat bei ihrem Besuch in Singapur die Bedeutung des Indopazifikraums für die USA betont. »Unsere Regierung setzt sich für ein dauerhaftes Engagement in Singapur, in Südostasien und im indopazifischen Raum ein«, erklärte Harris bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Premierminister Lee Hsien Loong. »Ich bin hier, weil die Vereinigten Staaten eine globale Führungsmacht sind, und wir nehmen diese Rolle ernst«, fügte sie hinzu. Zuvor war sie auch mit Singapurs Präsidentin Halimah Yacob zusammengetroffen.

Das Land hat den größten Hafen Südostasiens und versucht, seine Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und China auszubalancieren, indem es nicht Partei ergreift. Washington wirft der Volksrepublik zunehmenden Einfluss in der Region vor: »Ich habe bei unserem Treffen die Verpflichtung der Vereinigten Staaten bekräftigt, mit unseren Verbündeten und Partnern im Indopazifik zusammenzuarbeiten, um die auf Regeln basierende internationale Ordnung und die Freiheit der Schiffahrt auch im Südchinesischen Meer aufrechtzuerhalten«, sagte Harris. Lee erklärte, dass die Wahrnehmung der Entschlossenheit und des Engagements der USA in der Region davon abhängen werde, »was die USA in Zukunft tun, wie sie sich in der Region neu positionieren und wie sie ihre zahlreichen Freunde, Partner und Verbündeten einbinden.«

Singapur ist kein vertraglich gebundener Verbündeter der USA, bleibt aber einer ihrer stärksten Sicherheitspartner in der Region, mit engen Handelsbeziehungen. Am Montag vereinbarten beide Seiten eine Verstärkung der US-Präsenz durch »die abwechselnde Entsendung von US-Flugzeugen des Typs P-8 und von Küstenkampfschiffen nach Singapur«, wie es in einem vom Weißen Haus veröffentlichten Informationsblatt zu dem Treffen hieß. Zudem wurde vereinbart, die Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit, im Finanzsektor und beim Militär auszubauen und den Informationsaustausch über Cyberbedrohungen zu verbessern. Während ihres Besuchs wird Harris auch den Marinestützpunkt Changi und das Kampfschiff USS Tulsa besichtigen. (Reuters/jW)