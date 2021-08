Bahn am Zug

Sebastian Gollnow/dpa Passagiere warten am Montag am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main

Die Aussicht auf ein Angebot ist nicht das gleiche wie ein konkretes Angebot. Mit diesen Worten reagierte GDL-Chef Claus Weselsky am Sonntag auf die Ankündigung der Deutschen Bahn (DB), zur Zahlung einer »Coronaprämie« bereit zu sein. Die »trickreichen Manager« wollten damit die Fahrgäste hinters Licht führen und »gezielt Wut und Frust gegen die GDL entfachen«, so der Gewerkschafter.

Der Plan – falls er vom Bahn-Management, wie vielfach behauptet, überhaupt ernsthaft so erwogen wurde –, mit dem Prämienangebot einen erneuten Ausstand im Personenverkehr abzuwenden, ist nicht aufgegangen. Nach dem Beginn des Streiks im Güterverkehr am Sonnabend legten am Montag morgen auch die Beschäftigten im Nah- und Fernverkehr die Arbeit nieder. Im Fernverkehr fuhren am Montag nach DB-Angaben bundesweit etwa 25 Prozent der Züge. Im Regional- und S-Bahn-Verkehr sollen es rund 40 Prozent gewesen sein. Es gebe jedoch starke regionale Unterschiede, hieß es. Streikschwerpunkt seien Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) forderte beide Seiten erneut auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. »Wir bereiten alles vor, um das zu begleiten«, sagte er am Montag auf ­N-TV. Weselsky machte dagegen klar: Die GDL ist verhandlungsbereit, »aber nur auf der Grundlage eines Angebots, das diesen Namen auch verdient«. Und das müsse auch die Kernforderungen beinhalten. Dazu gehörten die Vertragslaufzeit von 28 Monaten – die Bahn verlangt 40 Monate – und »die Vertretungsmacht der GDL für die weiteren Berufsgruppen des direkten, systemrelevanten Personals«. Die GDL betont, dass es sich nicht um eine Auseinandersetzung allein der Lokführer handele. 9.000 Eisenbahner aus allen Berufsgruppen hätten sich am ersten Streik vor gut zwei Wochen beteiligt.

Im November 2020 hatte sich die Gewerkschaft für Beschäftigtengruppen geöffnet, als klargeworden war, dass das Bahn-Management nicht bereit ist, den 2015 aus einer Schlichtung hervorgegangenen Grundlagentarifvertrag, der die gleichzeitige Anwendung der Tarifverträge von GDL und EVG für fünf Jahre ermöglichte, im Jahr 2021 fortzusetzen. Dem 2015 beschlossenen Tarifeinheitsgesetz zufolge gelten bei Tarifkollisionen nur die Verträge der mitgliederstärksten Gewerkschaft im Betrieb. Und das ist in vielen Fällen die EVG. Das DB-Management gesteht der Lokführergewerkschaft nur in 16 Betrieben die Mehrheit zu. Die Auseinandersetzung hierzu führt die GDL derzeit vor Gericht. Bis das entschieden ist, kämpft die Gewerkschaft um neue Mitglieder. In den letzten zwölf Monaten hat sie nach eigenen Angaben 3.000 neue gewonnen. Die meisten seien vorher unorganisiert gewesen, nur 25 Prozent von der EVG übergetreten.

Während der GDL von Teilen der veröffentlichten Meinung routiniert das Recht abgesprochen wird, als zweite Gewerkschaft bei der Bahn Tarifergebnisse zu erstreiten, die eventuell besser sind als die Abschlüsse der EVG, nimmt die Debatte um mehr »Wettbewerb auf der Schiene« weiter Fahrt auf. Ein System sei vor allem dann »widerstandsfähig gegenüber Störungen von außen, wenn es auf mehreren Säulen ruht«, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Auch in einem Land mit mehreren Eisenbahngesellschaften könne es theoretisch zwar vorkommen, dass die Lokführer alle Unternehmen zur selben Zeit bestreiken. »Sehr wahrscheinlich« sei das aber nicht. Der Angriff auf die Streikfähigkeit der Bahnbeschäftigten hat erst begonnen.