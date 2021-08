Mal eben eingesprungen

Las Vegas. Der philippinische Boxstar Manny Pacquiao ist mit einer deutlichen Niederlage auf die große Bühne zurückgekehrt. Der 42jährige unterlag bei seinem Comeback nach zwei Jahren dem kubanischen WBA-Champion Yordenis Ugás nach Punkten. Der Weltergewichtkampf fand am Samstag abend in Las Vegas statt. Ob es der letzte seiner glanzvollen Laufbahn war, wollte Pacquiao anschließend noch nicht verraten. Ugás (35) bestimmte den Fight mit seinem Jab und sauberen Treffern, am Ende wurde er bei allen Punktrichtern als Sieger geführt. Dabei war der Weltmeister erst elf Tage vor dem Kampf eingesprungen. »Ich habe mein Bestes gegeben, aber mein Bestes war nicht gut genug. Es gibt keine Ausreden«, so Pacquiao. Eigentlich hatte Pacquiao gegen WBC- und IBF-Weltmeister Errol Spence (USA) boxen sollen, der aber konnte wegen einer Augenverletzung nicht antreten. (sid/jW)