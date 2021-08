Technik, die begeistert

Sebastian Gollnow/dpa »Optimierung der Leistungsfähigkeit von Material und Mensch«

Auch mehr als eine Woche nach dem Goldmedaillengewinn samt Weltrekord des deutschen Bahnradquartetts der Frauen ist Sören Lausberg noch aus dem Häuschen. »Riesig« und »unvorstellbar« bezeichnet der 52jährige die 4:04,249 Minuten für vier Kilometer. Die Fabelzeit von Lisa Brennauer, Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger hätte vor zwei Jahrzehnten zu Edelmetall bei den Männern gereicht, als Lausberg noch selbst zur Weltklasse auf dem Bahnoval gehörte. Seit sechs Jahren leitet er bei der Forschungsstelle für die Entwicklung von Sportgeräten (FES) in Berlin die Abteilung Messtechnik. Er gehört zu den 85 Beschäftigten in jenem Institut, das schon zu DDR-Zeiten als Medaillenschmiede galt und aus dem Hightechgerätschaften stammen, mit denen Bahnradfahrer, Kanuten, Ruderer oder Segler reichlich Medaillen einsammeln.

Unter dem FES-Dach des weiß gestrichenen, dreistöckigen Hauses in Berlin-Schöneweide entstanden vor Tokio exquisite Carbonräder und -boote, zugleich wurden Sportgeräte »von der Stange« – wie Segelboote fürs sportliche Personal – passgenau präpariert. Hohe Kunst, deren Endziel Lausberg als »Optimierung der Leistungsfähigkeit von Material und Mensch« skizziert. Dazu gehörte im Falle des goldenen Bahnradvierers zum Beispiel, die bestmöglichen Sitzpositionen der Fahrerinnen herauszufinden und dank sensibler Messtechnik in der Tretkurbel die optimalen Kräfte für den gemeinsamen runden Tritt zu bestimmen. Technische Feinheiten, die in der eng beieinanderliegenden Weltklasse oft genug über Sieg oder Blech entscheiden. »Feine Einzelstücke« wäre eine ebenso treffliche Bezeichnung für all die Unikate aus dem Hause FES. Welch ein Schock deshalb, als das speziell für den Kanuvierer gebaute Boot beim Transport nach Tokio auf dem Flughafen in Luxemburg von einem Gabelstapler geschrottet wurde. Zum Glück gab es von diesem »K 4« ausnahmsweise ein Double, das im Trainingszentrum Duisburg vor Anker lag und als Retter in der Not zum Einsatz kam.

Die Waage im Weltsport möglichst zugunsten deutscher Erfolge zu neigen und die Freiräume des Reglements in den Materialsportarten technisch optimal auszunutzen, dafür tüfteln, basteln, konstruieren und bauen die Experten in Berlin sowie in der Außenstelle im thüringischen Oberhof. Kein deutscher Athlet ist verpflichtet, Material »Made by FES« zu benutzen, doch jeder darf. Derzeit bestehen Kooperationen mit mehr als einem Dutzend Spitzenverbänden. Dienstherr ist das für Spitzensport zuständige Bundesministerium des Innern (BMI). Im kongenialen Zusammenspiel mit der »Hardware« des FES liefert das Institut für Angewandte Trainingswissenschaften (IAT) in Leipzig mit seinen 120 Mitarbeitern die leistungssportliche »Software«. Aus den Diagnosen der Sachsen werden zum Beispiel reihenweise Trainingsempfehlungen für Kaderathleten und erst recht für Olympioniken abgeleitet. Beide Institute können als »siamesische Zwillingspaare« gelten, deren Arbeit mit Blick auf die internationale Konkurrenz als »streng geheim« gilt. Für ihre Projekte standen dem Duo im Vorjahr insgesamt 16,3 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung.

Einst als Labore des DDR-Leistungssports geheimnisumwittert, verkörpern beide Einrichtungen heute eine unverzichtbare Größe für den gesamtdeutschen Spitzensport. Die Verzahnung zwischen IAT und FES zugunsten sportlicher Höchstleistungen ist ungeachtet der Versuche beispielsweise in Australien oder Japan, das Modell zu kopieren und nachzuahmen, »in dieser Symbiose weltweit noch immer einzigartig«, wie Sören Lausberg weiß.

Nach dem Mauerfall argwöhnisch betrachtet, haben sich die Spezialisten beider Institute dank ihres Niveaus rasch durchsetzen können. Längst gehört der damalige Vermerk – gefördert nur »bis auf weiteres« – für das Duo der Vergangenheit an. Und längst sind auch die Tokio-Spiele abgehakt, ist der Fokus auf die Winterspiele 2022 in Beijing ausgerichtet. Das ist der übliche und bewährte Wechselrhythmus: Wenn die Sommerspiele eröffnet werden, hat an FES und IAT längst der Winter Einzug gehalten. Und umgekehrt. Gerade wurden die neuen Olympiabobs im Windkanal getestet. Skeletonis, Rennrodler oder Skispringer gehören ebenfalls zur prominenten Klientel wie auch der Behindertensportverband mit seinen paralympischen Athleten. »Vor ein paar Tagen war ein TV-Team hier und wollte ein paar Rennräder sehen«, berichtet Sören Lausberg. »Die Leute haben sich ziemlich gewundert, dass wir damit schon nicht mehr dienen konnten.«