Der Preis der Legalität

Grafik jW Redakteur, Gewerkschafter, Politiker, Opfer des Faschismus: Johannes Stelling (1877–1933)

Johannes Stelling, in der Nacht auf den 22. Juni 1933 im Zuge der sogenannten Köpenicker Blutwoche im Amtsgerichtsgefängnis von Berlin-Köpenick nach vorangegangenen furchtbaren Folterungen von einem SA-Angehörigen erschossen, war das prominenteste Opfer dieser faschistischen Terroraktion. Heute ist der Sozialdemokrat und Reichstagsabgeordnete, der bis 1933 dem Parteivorstand der SPD angehörte und von 1921 bis 1924 Ministerpräsident von Mecklenburg-Schwerin war, im Grunde vergessen. Ein paar Straßen tragen seinen Namen. Und die in der DDR an seinem Wohnhaus in der Köpenicker Elsengrund-Siedlung angebrachte Gedenktafel hat den Bildersturm von 1990 ff. im Gegensatz zu vielen anderen Erinnerungshilfen dieser Art unbeschadet überstanden.

Fast 90 Jahre nach dem Tod Stellings ist nun erstmals eine ausführliche Biographie erschienen, die auch deshalb Interesse weckt, weil solche Arbeiten über sozialdemokratische Politiker der Zwischenkriegszeit weiterhin rar sind. Das gilt insbesondere für die Generation, die bereits in der Gründungsphase der Weimarer Republik in Einflusspositionen aktiv war. Ebert und Noske haben natürlich Biographen gefunden, aber eine mindestens ebenso problematische Figur wie Wolfgang Heine bis heute nicht. Mit wenigen Ausnahmen war diese auch innerparteilich diskreditierte Generation zu Beginn der 1930er Jahre bereits abgetreten. Stelling war, wie Detlef Lehnert und Volker Stalmann gleich zu Beginn ihrer Arbeit herausstellen, unter den lediglich neun SPD-Abgeordneten, die sowohl der 1919 gewählten Nationalversammlung als auch der letzten SPD-Reichstagsfraktion von 1933 angehörten. Als »Gauführer« des Reichsbanners in Berlin-Brandenburg war er da schon ins zweite Glied getreten, im Parteivorstand aber weiterhin für die Beamten-, Kommunal- und Agrar­politik verantwortlich.

Plumpe Abwertung

Bis 1919 hatte der 1877 in Hamburg geborene Stelling eine für einen Angehörigen dieser Funktionärsklasse fast schablonenhaft typische Laufbahn absolviert: In Lübeck war er seit 1901 Redakteur des lokalen SPD-Blatts, seit 1902 Ortsvorsitzender des Transportarbeiterverbands und seit 1907 Abgeordneter der Bürgerschaft. In den kritischen Revolutionsmonaten 1918/19 »bewährte« er sich im Lübecker Arbeiterrat: Alles ging »geordnet« über die Bühne, sogar der alte Senat konnte im Amt bleiben. Stelling empfahl sich so für höhere Verwendung. 1919 wurde er Innenminister in Mecklenburg-Schwerin. Ab 1921 stand er als Ministerpräsident einer Regierung vor, an der auch die rechtsliberale DVP beteiligt war.

Lehnert und Stalmann erzählen den politischen Lebensweg Stellings so, dass der als historischer Akteur merkwürdig oft in und hinter dem jeweiligen Stoff verschwindet. Mitunter wirkt das Buch etwas fahrig. Da wird etwa das preußische Stralsund nach Mecklenburg-Schwerin verlegt oder verkündet, dass es Stelling als Innenminister gelungen sei, die Verwaltung »auf ein demokratisches Fundament« zu stellen – nur um sechs Seiten weiter mitteilen zu müssen, dass »die alten Machtstrukturen, die Dominanz des Großgrundbesitzes und der damit verbundene Einfluss der Junker« die Revolution »weitgehend unbeschadet überstanden« hatten. Politische Entscheidungen und Debatten, über die man gerne mehr erfahren hätte – etwa die vergleichsweise rasche und großzügige Abfindung des ehemaligen Großherzogs, die für große Unruhe in der Mecklenburger SPD sorgte –, werden vergleichsweise kurz abgehandelt. Unangenehm fällt auf, dass Lehnert/Stalmann nur plump abwertende Urteile für die linke Konkurrenz übrig haben: Der intensiv debattierenden USPD etwa bescheinigen sie allen Ernstes (und im direkten Vergleich mit der SPD-Propaganda von 1919/20) »schlichtes Agitationsvokabular«.

Befunde wie die zitierten ergeben sich aus dem inhaltlichen Hauptmangel des Buches: Es ist durchweg dem klassischen Rechtfertigungsmodus der rechtssozialdemokratischen Geschichtsschreibung verpflichtet. Der politische Standpunkt des Protagonisten wird überwiegend affirmativ nachvollzogen oder durch Weichzeichnung auf akzeptabel gedreht. Stellings Verhalten während des Kapp-Putsches etwa – er lehnte nach dem Beginn des Putsches in Berlin am 13. März 1920 die von SPD- und Gewerkschaftsvertretern in Schwerin geforderte Bewaffnung der Arbeiter ab, ließ sich am 14. März vom lokalen Oberputschisten Paul von Lettow-Vorbeck inhaftieren, trat sodann zusammen mit den anderen Ministern von seinem Amt zurück, um sich angesichts des Generalstreiks einen Tag später von Lettow-Vorbeck wieder ins Amt einsetzen zu lassen – wurde seinerzeit innerparteilich heftig kritisiert. Sogar der Kommandeur der Sicherheitspolizei in Mecklenburg-Schwerin fand für Stelling wenig schmeichelhafte Worte: »Für tatkräftige Maßnahmen war Stelling nicht«, also auch nicht für die »Bewaffnung der Schweriner Arbeiter«; mit »dem üblichen Gehorsam« habe er sich von Lettow-Vorbeck herbeizitieren und inhaftieren lassen. Das sehen Lehnert/Stalmann anders: Der Minister war »für das Gewaltmonopol demokratisch legitimierter Institutionen verantwortlich«, es habe daher »offensichtlich nicht seinem Amts- und Rollenverständnis« entsprochen, Waffen und Munition zu verteilen. »Offensichtlich« ist hier allerdings lediglich das Bedürfnis, die Tatsache wegzuzaubern, dass der Minister gegenüber den Putschisten einfach seinen Schreibtisch geräumt hatte – »Gewaltmonopol« hin oder her.

Widerstand aussichtslos

Dieser Stil zieht sich durch bis zu den heiklen Fragen, die bei der Behandlung der Jahre 1932 und 1933 aufgerufen werden müssen. Wer sich an die Lebensbeschreibung eines führenden rechten Sozialdemokraten macht, wird sich insbesondere der Frage stellen müssen, welche Verantwortung die Führungsgruppe der SPD für die Errichtung und Stabilisierung der faschistischen Diktatur trägt. Lehnert/Stalmann gestatten sich eine vorsichtige Kritik an der »autoritär-administrativen Lösung innerparteilicher Konflikte« über den Kurs der SPD und konstatieren etwa die »Tatenlosigkeit« der Parteiführung nach der Absetzung der preußischen Regierung im Juli 1932 – um dann nachzuschieben, dass in der Rückschau ohnehin nicht »von einem durchschlagenden Erfolg etwaigen Widerstandes« auszugehen sei. Irgendwie war dann doch jede Kapitulation, jedes »kleinere Übel« auf dem Weg in die Diktatur gerechtfertigt, mindestens wegen der (angeblichen) Aussichtslosigkeit jeder Opposition. Aber wäre denn, fragen Lehnert/Stalmann, nicht eine »temporäre Reichswehrdiktatur« unter einem Kanzler Schleicher, der die SPD und »vielleicht auch« die NSDAP unterdrückt, aber eine »Mindestberücksichtigung gewerkschaftlicher Belange« gewährleistet hätte, drin gewesen? So etwas in der Biographie eines von Nazis ermordeten Sozialdemokraten lesen zu müssen, verblüfft dann doch.

Es überrascht hingegen nicht, dass das Votum gegen das Ermächtigungsgesetz am 23. März 1933 im Stile der gängigen Legendenbildung einmal mehr zum epochalen Widerstandsakt verklärt und die Zustimmung der noch verbliebenen SPD-Abgeordneten zur außenpolitischen Programmerklärung Hitlers am 17. Mai 1933, die eine regelrechte Demoralisierung der SPD zur Folge hatte, mit einer akuten Lebensgefahr für die Abgeordneten begründet wird. Den Legalitäts- und Anpassungskurs, dessen Vertreter auch im Angesicht des politischen Untergangs nichts so verbissen ablehnten wie außerparlamentarische Massenaktionen und eine Einheitsfront mit den Kommunisten, hat auch Stelling mitgetragen und am Ende mit dem Leben bezahlt. Er ließ sich noch am 19. Juni 1933 von der Konferenz, die die Trennung von den nach Prag emigrierten Vorstandsmitgliedern beschloss, in den neuen Parteivorstand wählen – wenn auch, wie Zeugnisse aus seinem Umfeld nahelegen, am Ende ohne Illusionen über seine politischen Möglichkeiten.

Front gegen links

Lehnert und Stalmann problematisieren diesen Ansatz nicht ernsthaft. Auf die Frage, warum es zu keiner Zusammenarbeit mit der KPD kam, haben sie die alberne Antwort parat, dass »die Abhängigkeit der KPD-Führung von der Moskauer Parteizentrale zu groß« und »das Misstrauen« der von den KPDlern »diffamierten« Sozialdemokraten zu stark gewesen sei. Außerdem hätten »die Kommunisten« im Faschismus sowieso »ein unvermeidbares Übergangsstadium in der Entwicklung zum Kommunismus« gesehen. Wie dieser ahistorische Unsinn zu den Angeboten und Aufrufen der KPD zum gemeinsamen Handeln bzw. zum Generalstreik und zu der gut dokumentierten Hoffnung vieler SPD-Genossen auf ein diesbezügliches Einlenken ihrer Führung passt, teilen die Autoren nicht mit.

Wilhelm Abegg, der langjährige, im Juli 1932 abgesetzte liberale Staatssekretär im preußischen Innenministerium, hat seinem damals ebenfalls aus dem Amt geworfenen Chef Carl Severing (SPD) 1947 in einem Brief vorgehalten, dass dessen Partei zwischen 1919 und 1933 »in Wirklichkeit eigentlich ausschließlich mit der Front gegen links gekämpft« habe. Diese Stelling-Biographie ist, ganz gegen die Intention der Autoren, eine überzeugende Bestätigung dieses Befundes.