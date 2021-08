Nachschlag: Birken auf Naziklötze!

Tobias Hase/dpa Hitlers »Haus der Kunst« in München überstand, gut getarnt, relativ unbeschadet die Bomben des Zweiten Weltkriegs

Am Wochenende konnte sich der britische Stararchitekt David Chipperfield als Mastermind hinter der Sanierung der Neuen Nationalgalerie inszenieren, die in Berlin wiedereröffnet wurde. 3sat sei Dank, wurde daran erinnert, dass derselbe Chipperfield seit 2016 Pläne hat, den faschistischen Tempel »Haus der Kunst« in München wieder originalgetreu herzurichten – mit Freitreppe im alten Nazigewand. Bisher ist es nicht dazu gekommen. Andere derartige Relikte werden für Unsummen aufgepäppelt: das Maifeld auf dem Berliner Olympiagelände inklusive »Führertribüne« (21,8 Millionen Euro), das Zeppelinfeld in Nürnberg (85,1 Millionen) und einiges mehr an Erbmasse. Der sympathischste Vorschlag zum Umgang mit den Nazihinterlassenschaften – wenn man schon den Einsatz von Dynamit versäumt hat und dies auch weiterhin tut –, kam schließlich vom Künstler Bogomir Ecker: »Birkensamen ausbringen« und das Ganze »in Ruhe verrotten lassen«. Leider wird er wohl nicht gehört werden. (mme)