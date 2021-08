Ausschließlich bestuhlt

Max vom Hofe Hält wenig von vermeintlich keimfreien Autokinokonzerten: Max Gruber alias Drangsal

Bei der letztjährigen via Streaming stattfindenden Ausgabe des seit 2015 in Berlin veranstalteten Festivals »Pop-Kultur« fand unter dem Titel »Kunst und Musik in Zeiten der Krise« eine Gesprächsrunde statt, bei der nicht nur die Einschränkungen in der Kunstausübung beklagt, sondern auch Chancen aufgezeigt wurden, den Fokus mehr auf soziale Ungerechtigkeiten zu lenken. Dass Plakate, die etwa zur nächsten Black-Lives-Matter-Demo aufriefen, ausnahmsweise mal nicht mit der sonst überpräsenten Konzertwerbung konkurrieren mussten, wurde in der Runde einhellig begrüßt. Zu dieser zählte, neben einer Clubbetreiberin, einer Psychologin und einem Booker auch der unter dem Namen Drangsal in Erscheinung tretende Musiker Max Gruber, der keinen Zweifel daran ließ, was er von vermeintlich keimfreien Autokinokonzerten hielt: »Der Gedanke, mir könne da wer in den Song hupen …!«. Ein Jahr später wird Gruber bei der 2021er-Ausgabe von »Pop-Kultur« im größten Saal des Kinos in der Kulturbrauerei das finale Festivalkonzert geben, dabei aber weiterhin in maskenverhüllte Gesichter blicken. Und wenn sloganhafte Hymnen wie »Mädchen sind die schönsten Jungs« ihre Bühnenpremiere feiern, wird es nur dem 28jährigen und seiner Band vergönnt sein, sich dazu ekstatisch zu bewegen.

Das haben Auftritte in Kinosälen so an sich, doch auch die im Kesselhaus, im Palais und im Freien (Frannz-Garten, Caystube) stattfindenden Konzerte werden alle bestuhlt sein. Zwar sind die Plätze nicht numeriert, doch spontanes Reinschnuppern und Sich-wieder-Davonmachen, so wie es in den früheren »Pop-Kultur«-Jahrgängen möglich war, ist diesmal nicht drin. Was für erfahrene Festivalbesucher keine allzu große Umgewöhnung darstellen dürfte und der Konzentration aller Beteiligten nur zuträglich sein kann. Und das nicht nur bei den vielen thematischen »Talks«, die vom international geweckten Interesse an der Langhalslaute (»Saz und andere Klänge der Gastarbeiter:innen«) über »Kulturindustrie und Kapitalismus«, »Musik und Migration«, Alternativen zum Streamingmarkt, den Einsatz künstlicher Intelligenz in Musikproduktionen bis hin zur Frage »Was ist Krautrock?« (für die u. a. die Amon-Düül-2-Gründerin Renate Knaup-Krötenschwanz eingeladen wurde) reichen, sondern auch bei den über ein Dutzend neuer Auftragsarbeiten, die seit der Geburtsstunde des Festivals Tradition haben, könnte es sich lohnen, schon vorab eine Entscheidung zu treffen und sich dann ganz auf die komplette Darbietung einzulassen. Auch um den Preis, dabei gegebenenfalls auf eine überlappende Veranstaltung verzichten zu müssen. Wobei die Multimediaperformance »Cybernetica« der Berliner Musikerin JJ Weihl, die mit den Avant-Pop-Spezis Fenster internationale Erfolge feiert und als Discovery Zone das Softrockterrain weiter auslotet, gleich dreimal hintereinander gezeigt wird. Und der Schauspieler Alexander Scheer wird sowohl am Auftaktabend als auch am Folgetag anhand von John O’Connells im letzten Jahr auch auf deutsch erschienenem Buch »Bowie’s Books« Auszüge aus den literarischen Vorlieben des Meisters rezitieren und natürlich den einen oder anderen seiner Songs interpretieren. So hatte es Scheer bereits 2018 in Falk Richters Hamburger »Lazarus«-Inszenierung gemacht.

Apropos Hamburg: Auch wenn es dem »Pop-Kultur«-Kuratorium in diesem Jahr geglückt ist, mit Albertine Sarges, Andreya Casablanca, Adir Jan & Emrah Gökmen, Natalie Greffel, Günter Schickert, Petra Nachtmanova, Masha Qrella und John Moods eine hochkarätige Auswahl lokaler Acts zu vereinen, wurde es in der renommierten Hansestadt ebenso fündig. Denn nicht nur vertraute Koryphäen im Bereich Diskurspop (School of Zuversicht), elektroakustischem Neo-Kraut (das aus Felix Kubin und dem Warschauer Jazztrommler Hubert Zemler bestehende Duo CEL) oder verspielter Library Music (Richard von der Schulenburg) sind geladen, sondern – im Rahmen von »Studio 21«, dem komplett inklusiv besetzten »Festival im Festival« – auch die großartigen Dain Fadinzt, deren Remake von Depeche Modes »Just Can’t Get Enough« als »Die 80er waren geil« ­ – Textprobe: »Das war ein Jahrzehnt voller Flow, c’mon & let’s go / Neue Deutsche Welle erlöste uns von Status Quo« – man einfach gehört haben muss.