Das wandelnde Gedächtnis

Gabriele Senft Wollte stets sehr genau wissen, was der Fall war: Harald Wessel (2.2.1930–6.8.2021)

Die schwer zu züchtenden Ginkgo­bäume sollen an die 1.000 Jahre alt werden. Im pflanzenreichen Garten Harald Wessels in Mahlow-Blankenfelde südlich von Berlin stehen gleich mehrere. Manche verschenkte er. Ihre Samen hatte er an der Waffenstillstandslinie in Korea gesammelt. Natürliches Leben und behutsamer Umgang damit waren schon früh die Leidenschaft des 1930 in Wuppertal geborenen Arbeiterkindes, das in der DDR studieren konnte. 1959 verteidigte er an der Humboldt-Universität eine Doktorarbeit, die dann unter dem Titel »Viren – Wunder – Widersprüche« als »Streitschrift zu philosophischen Problemen der modernen Biologie« 1961 im Dietz-Verlag erschien.

Nach außen hin war das Buch eine Auseinandersetzung mit teleologischen, klerikal inspirierten Lehren in der Biologie und das Beharren auf eine wissenschaftliche, dialektisch-materialistische Herangehensweise. Der Sache nach war es aber auch eine Abrechnung mit Trofim Lyssenko. Der Name dieses Scharlatans, der behauptet hatte, Erb­anlagen oder Gene gebe es nicht und ihre Annahme sei unsozialistisch, taucht in dem Buch allerdings nicht auf. Lyssenko wurde erst 1962 entlassen und hatte bis dahin mit seiner Auffassung, dass sich Veränderungen in Organismen allein aus Umwelteinflüssen ergeben, für Jahrzehnte die Entwicklung der genetischen Forschung in der Sowjetunion und anderen sozialistischen Ländern gehemmt. Er war ein Musterfall für wissenschaftliche Fälschungen, die mit Hilfe einer Staatsspitze und des Geheimdienstes durchgesetzt wurden.

Wessel kam angesichts der Pandemie auf sein »Viren«-Buch und den verheerenden Einfluss Lyssenkos im Gespräch immer wieder zurück. Die Erfahrung prägte ihn sichtlich. Er wollte sehr genau wissen, was der Fall war. Waches Misstrauen gegenüber »Wahrheiten«, hinter denen er Interessen von wem auch immer vermutete, bestimmten ihn. Manchmal bis zum Verschwörungsverdacht. Auf Moskau war Wessel jedenfalls allein wegen des brachialen Stopps der Reformen Walter Ulbrichts 1965 und wegen der Auslieferung der DDR an die BRD 1990 nicht gut zu sprechen.

Und von ihm war zu erfahren, warum Lyssenko außer in Lippenbekenntnissen in der DDR keinen Einfluss nehmen konnte: Walter Ulbricht versicherte als Ministerpräsident nach Gründung der DDR persönlich dem bedeutenden Genetiker und Züchtungsforscher Hans Stubbe, der wegen des politischen Rummels um Lyssenko die DDR verlassen wollte, er werde dafür sorgen, dass Stubbe an dessen Institut für Kulturpflanzenforschung in Gatersleben, Sachsen-Anhalt unbehelligt arbeiten könne. Das Institut ist heute Teil der Leibniz-Wissenschaftsgemeinschaft.

Der Anlass für Wessels Dissertation: 1949 hatte in Chabarowsk ein heute längst vergessener Prozess gegen zwölf japanische Militärs wegen biologischer Kriegführung begonnen. Zu diesem Zeitpunkt war das Wissen über die Kampfstoffe längst in den Händen der USA. Wessel sollte u. a. herausfinden, ob auch die deutsche I. G. Farben in Japan beteiligt war, kam aber nicht weiter und änderte das Thema. Viren machten ihm in der Pandemie wieder Sorgen, weil sie aus seiner Sicht wissenschaftlich unberechenbar waren.

Als er seine Doktorarbeit schrieb, hatte Wessel bereits mehrere Jahre als Abteilungsleiter im DDR-Volksbildungsministerium gearbeitet und gab mit Hermann Kant die für Westberlin produzierte Studentenzeitung Tua res heraus. Die Freundschaft mit Kant dauerte – mit Höhen und Tiefen – bis zu dessen Tod 2016. Wessel war beteiligt am DDR-Jugendkommuniqué von 1963, einem der wichtigen Reformvorhaben Ulbrichts, und wurde im selben Jahr Wissenschaftsredakteur der SED-Zeitung Neues Deutschland (ND). Er veröffentlichte heute noch lesenswerte, weil detailgenaue und um herrschende Lehrmeinungen unbekümmerte Bücher über Friedrich Engels, Eleanor »Tussy« Marx, John Reed, Egon Erwin Kisch und Willy Münzenberg. 1982 setzte er gegen einigen Widerstand den Reprint von Walther Victors »General und die Frauen. Vom Erlebnis zur Theorie« aus dem Jahr 1932 durch und versah ihn mit einem aufschlussreichen Nachwort. 1990 warf ihn das ND in Erwartung der freien Welt hinaus, eine Zeitlang veröffentlichte er dann unter eigenem Namen, aber auch unter zahlreichen Pseudonymen in jW, hin und wieder in der FAZ. In beiden Zeitungen erschienen z. B. 2007 Nachrufe auf die Kureinrichtungen des Seebades Heiligendamm. Es gehört jetzt einem Immobilienhai.

Historiker und Journalisten stellten sich immer wieder bei ihm in Mahlow-Blankenfelde ein. Dort ist das wandelnde Gedächtnis der DDR-Politik am vergangenen Montag 91jährig gestorben.