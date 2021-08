Rückendeckung für Selenskij

Ukr. Presidential Press Office/AP/dpa Dankbar für ihre »Härte«: Der ukrainische Präsident Selenskij begrüßt Kanzlerin Merkel am Sonntag in Kiew

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für einen neuen Ukraine-Gipfel mit Beteiligung der Staatschefs aus Russland, Frankreich und der Ukraine ausgesprochen. »Das würde uns Fortschritte bringen nach meiner Auffassung«, sagte Merkel am Sonntag bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Kiew. Die Bilanz der Versuche für eine Lösung des Konflikts im Osten des Landes sei zwar nicht zufriedenstellend. Gleichwohl habe der Friedensplan Ruhe gebracht. Allerdings sei sie nicht dauerhaft und auch nicht nachhaltig, erklärte Merkel in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskij.

Der ukrainische Präsident forderte indes weiteren Druck auf Russland und erklärte: »Wir sind der deutschen Seite dankbar für die harte Position und die Unterstützung unserer Souveränität.« Er forderte die Umsetzung der Beschlüsse des Ukraine-Gipfels vom Dezember 2019 in Paris. Einen Nachfolgegipfel sollte es bereits im vergangenen Jahr in Berlin geben – er kam bislang aber nicht zustande. Merkel sagte nun, sie selbst und auch Selenskij seien dazu bereit. Kiew bekämpft seit mehr als sieben Jahren die international nicht anerkannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk im Donbass. UN-Schätzungen zufolge wurden seitdem mehr als 13.000 Menschen getötet. Dazu passend berichtete der Deutschlandfunk am Sonntag, dass Selenskij per Dekret die Schließung des oppositionellen Portals ­strana.ua veranlasst hat. Die Journalisten der Nachrichtenseite wurden demnach als prorussische Propagandisten bezeichnet.

In bezug auf die neue Ostseepipeline Nord Stream 2 drohte Merkel, es werde Sanktionen gegen Russland geben, »wenn die Pipeline als Waffe eingesetzt wird«. Darauf hätten sich Washington und Berlin verständigt. Selenskij sekundierte der Bundeskanzlerin: »Ich halte das für eine gefährliche Waffe, nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa.« Kiew fürchtet den Verlust von Milliardeneinnahmen, wenn das Land nach Inbetriebnahme von Nord Stream 2 als Transitland für russische Gaslieferungen nach Europa keine Rolle mehr spielt. Am Freitag hatte Russlands Präsident Wladimir Putin erklärt, den Gastransitvertrag mit der Ukraine bis 2024 erfüllen zu wollen, alles Weitere sei von der Nachfrage auf dem Markt abhängig. (dpa/jW)