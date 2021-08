»Ich bin ja irgendwie gegen alles«

imago stock&people/teutopress »Da schreibt man und schreibt und hat nichts davon...« (Jörg Fauser)

Im Jahre 2017 erwarb der Zürcher Diogenes-Verlag die Welt- und Filmrechte an Jörg Fausers Gesamtwerk für 70 Jahre, für die Zeit also, bis die Rechte sowieso frei sein werden. Die Taschenbuchrechte für einige Titel hatte der Schweizer Verlag sich schon 2009 gesichert. 2018 startete eine Neuedition im Hardcover. Auch Trouvailles aus dem Nachlass würde es geben, hieß es.

Um solche Fundstücke handelt es sich bei den Briefen, die Jörg Fauser ab 1971 mit seinem Freund, dem Übersetzer Carl Weissner wechselte. Weissner hatte zu der Zeit schon längst gute Kontakte zur US-amerikanischen Beat- und Underground-Literaturszene, an der auch Fauser stark interessiert war. Während seiner Anglistikstudien war Weissner mit einem Fulbright-Stipendium in die USA gereist, hatte in New York und Los Angeles alles abgeklappert, was im literarischen Underground Rang und Namen hatte, und war mit reichlich verwendbarem Material an Texten und O-­ Tönen nach Deutschland zurückgekehrt. Weissner war entschlossen, diese Literatur in Deutschland durchzusetzen, d. h., sie auch zu übersetzen. Dabei hatte er mit etlichen bereits vorhandenen Übertragungen zu kämpfen, die von deutschen Verlagen verbrochen worden waren und die Weissner zu Recht als völlig daneben einstufte.

Als Jörg Fauser Carl Weissner 1970 begegnet, hat er schon einen einjährigen Intensivkurs in angewandten Opiatwissenschaften in einer Istanbuler Absteige mit Blick auf die Blaue Moschee hinter sich, Zimmerpreis: zwei D-Mark die Nacht. Istanbul war damals ein Eldorado für jugendliche Durchreisende aus Australien, Europa und den USA. Einigen von ihnen war sogar Jack Kerouacs »On the road« ein Begriff. Im Nahen Osten ließ sich ohne großen Kostenaufwand die mitleidlose Philosophie (Fauser) fernöstlicher Mohnprodukte studieren. Das öffnet Horizonte. Ein Aufenthalt, der sich für Fauser auf lange Sicht als imagefördernd erweisen solle.

Große Briefeschreiber waren Fauser und Weissner nicht. Dafür ist bei ihnen alles echt oder – wie man so sagt – authentisch. Über ihr Innenleben verraten sie, abgesehen von lakonischen Bemerkungen, wenig: »Ich halte mich mal wieder reichlich mühsam über Wasser, da schreibt man und schreibt und hat nichts davon … Über Arbeit kann man sich nicht beklagen, wäre ja noch schöner bei den Schnapspreisen.« (Fauser). »Thanks for the Brando. Habs in einem Zug durchgelesen, einsame Klasse, con­gratulations.« (Weissner). Gemeint ist Jörg Fauser Marlon-Brando-Biographie »Der versilberte Rebell« von 1978. Die beiden müssen einander nicht erklären, welche Art von Literatur sie gut finden. Weissner ist von Natur aus hilfsbereit. Und Fauser braucht Kontakte, über die Weissner bereits verfügt. Selten zu den Hocharroganzgebieten des bürgerlichen Feuilletons, häufig aber zum Rundfunk, der zugänglicher ist und sowieso besser zahlt. Im Radio lässt sich außerdem das O-Ton-Material verwenden, das Weissner aus Übersee eingeschleppt hat. Es geht darum, einen Fuß in die Tür zu bekommen.

Carl Weissner habe ich ganz gut gekannt. Immer wenn ich ihm begegnete, war sofort eine große Vertrautheit da, ganz so, als würden wir uns schon ewig kennen. Weissner, ich glaube, das muss man so sagen, war der coolste Typ, dem ich in der gesamten Literatenkaste jemals begegnet bin. Mit Fauser gab es zwei, drei Briefkontakte, zum Beispiel die Einladung zur Mitarbeit am Literaturtip (1980), mit welchem dem bürgerlichen Feuilleton Paroli geboten werden sollte. Ein kurzlebiges Projekt – leider.

Fauser war immer irgendwie präsent. Als Mitbegründer von Gasolin 23 beispielsweise, jener famosen Literaturzeitschrift, die dank Walter Hartmanns feinem Artwork heute noch Eindruck macht. Cut-up und kleinen Zeitschriften schwor Fauser bald ab, und zwar öffentlich, damit auch alle es begriffen: Geld ließ sich in dieser Szene nicht verdienen. »Der Schneemann« (1981) wurde als Fortsetzungsroman im Berliner Tip-Magazin veröffentlicht, was breite Aufmerksamkeit sicherte. Etwas später war er bei Lui angestellt, einem Pendant zum Playboy. Hochglanzmagazine, die noch richtig Geld hinlegten für brauchbare Stories. Fauser war also Redakteur bei Tip und Lui, nicht etwa bei FAZ oder Zeit. Mit »Rohstoff« kam er bei Ullstein unter. Eine Stunde im Fernsehen, »Autoscooter« hieß die Sendung, 1984 (heute auf Youtube zu bewundern) mit einem aufgeschlossenen Hellmuth Karasek und Fauser in smartem Anzug als einzigem Gast. So entstand sein Ruhm. Einige Wochen zuvor war Fauser beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt von einem geifernden Marcel Reich-Ranicki als nicht zur (ernsthaften) Literatur gehörend verdammt worden. Der Gescholtene verzichtete vornehm darauf, auch nur mit einem einzigen Wörtchen zu reagieren.

Das Buch enthält 107 Briefe, die meisten davon von Fauser an Weissner. In den frühen Jahren hob Fauser Briefe nicht auf. Schriftsteller sind in ihren Anfängen selten schon ihre eigenen Archivare. Viele dieser Briefe oder sogar Postkarten sind im Faksimile abgedruckt. Am Schluss des Bandes folgt ein nützlicher Anmerkungsapparat von Fauser-Biograph Matthias Penzel, ohne den die Briefe mit ihren Anspielungen oder Namenserwähnungen weniger verständlich wären. Am Beginn des Bandes steht das Protokoll eines langen Gesprächs, das der gut unterrichtete Penzel mit seinem Mitherausgeber Stephan Porombka geführt hat. »Ich bin ja irgendwie gegen alles«, hatte Fauser seine frühen Texte kommentiert, die von den üblichen Wunschverlagen wie z. B. Hanser mit einem »Passt nicht ins Programm!« abgelehnt wurden. Heute ist Jörg Fauser ein moderner Klassiker; ein, wie Penzel meint, Role Model für alle, die sich nicht beirren lassen und ihr Ding durchziehen, egal wieviel Gegenwind sie bekommen.