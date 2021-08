Erfahrungswerte zählen

AdoraPress/M. Golejewski Von Sonnabend bis Mittwoch wird bei der Bahn gestreikt (Kundgebung von Beamtenbund und GDL am 17.8.2021 in Berlin)

Bereits auf dem Rückweg von der Pressekonferenz machte es die Runde. »Die GDL streikt wieder, von Sonnabend bis Mittwoch«, berichtete ein Angestellter vom Ordnungsamt seinen Kolleginnen in der U-Bahn. Am Sonnabend um 17 Uhr legen zunächst die Bahner im Güterverkehr die Arbeit nieder. Ab Montag morgen zwei Uhr sind auch die Kollegen im Personenverkehr und in der Infrastruktur aufgerufen, in den Ausstand zu treten. Der Arbeitskampf endet am Mittwoch morgen um zwei Uhr. Der Vorsitzende der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, machte in der Pressekonferenz in Berlin klar: »Wir haben erneut Rücksicht auf die Reisewochenenden genommen.« Bei zukünftigen Arbeitskampfmaßnahmen werde die GDL nicht verhindern können, dass diese »länger und auch über Wochenenden« gehen werden. »Wer unbelehrbar ist und Bahnkunden als willfährige Spielmasse betrachtet«, der könne auch von der GDL nicht erwarten, »dass sie aus Rücksicht auf die Kunden auf die Grundrechte verzichtet«.

Nach Angaben der Gewerkschaft hatten sich mehr als 9.000 Bahner aus allen Berufsgruppen am zweitägigen Streik in der vergangenen Woche beteiligt. Das Management der Deutschen Bahn (DB) versuche, das einerseits kleinzureden und andererseits die Situation auszusitzen, sagte Weselsky. »Wir sehen uns deshalb gezwungen, den Führungskräften dieses Verhalten abzugewöhnen.«

Die DB kritisierte den angekündigten Streik als »völlig überflüssige« Belastung der Kunden. »Statt den Mut zu haben, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, treibt die GDL-Führung ihren gewerkschaftspolitischen Kampf um Ausweitung und Einfluss auf dem Rücken der Bahnkunden auf die Spitze«, erklärte Personalvorstand Martin Seiler am Freitag.

Auf Nachfrage eines Journalisten, ob es nicht besser wäre, auf die wiederholten Gesprächsangebote der DB einzugehen, »zu gucken, wie weit die Kompromissbereitschaft der Bahn geht«, und dann gegebenenfalls in den nächsten Steik zu gehen, sprach der Gewerkschafter Tacheles: »Beim Tarifstreik 2014/15 haben wir uns auf die Scheinofferten regelmäßig eingelassen.« Bis die Mitglieder gesagt hätten: »Jetzt ist Schluss. Wenn ihr euch noch mal aus dem Streik rausbewegt ohne ein verbessertes Angebot oder ein Ergebnis, dann versagen wir euch die Solidarität und die Freundschaft.« Das werde sich, so Weselsky, 2021 nicht wiederholen.

Die Eisenbahner fordern eine Einkommenserhöhung von 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten nach dem Vorbild des öffentlichen Dienstes und eine Coronaprämie von 600 Euro. Dass Abschlüsse auf diesem Niveau möglich sind, hätten die Einigungen mit Bahnunternehmen wie Transdev und Netinera gezeigt, so Weselsky. Darüber hinaus gehe es um Arbeitszeitverbesserung und den »Schutz ihrer kleinen Betriebsrenten, und zwar für alle Eisenbahner«. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte bereits im Herbst 2020 einen Tarifvertrag mit der DB abgeschlossen, der bis Februar 2023 gelten soll. Der sieht sogar eine Nullrunde für 2021 vor. Das soll es mit der GDL nicht geben.

Nun pocht die EVG auf die gleichen Leistungen, wie sie die GDL möglicherweise mit ihren Streiks herausholt. »Wir haben dem Arbeitgeber deutlich gemacht, dass wir eine Revisionsklausel haben, und die werden wir nutzen«, sagte EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel am Freitag. Die Klausel sieht vor, dass mit der EVG neu verhandelt wird, wenn die DB einer anderen Gewerkschaft in einem Tarifabschluss mehr zugesteht. Hommel betonte: »Wann dieser Tarifkonflikt vorbei ist, das bestimmen wir.«

Für Claus Weselsky ist diese Handhabung »tendenziös«. Es lasse erkennen, was die »Arbeitgeberseite von sogenannter Tarifeinheit hält«. Die GDL werde bekämpft, und der EVG werde eine Sonderklausel zugestanden. »Wenn man Tarifeinheit ausruft und Tarifeinheit umsetzt«, dann könne man dies nicht nur gegen eine Gewerkschaft tun.

Und noch einer bekam am Freitag sein Fett weg: Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD. Der hatte am Mittwoch verkündet, »Streiks bei der Bahn führen zu mehr Coronainfektionen«. Nicht »volle Züge der DB wegen fehlender Zugteile, nicht überfüllte Busse im Schienenersatzverkehr« seien nun mehr die Ursache für die Ausweitung einer Pandemie, kritisierte Weselsky, sondern der rechtmäßige Streik der Bahner. Das zeige, wie die Sozialdemokratie – nicht erst jetzt – funktioniert.