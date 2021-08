Der Wert des Worts

Christian-Ditsch.de Traurige Berühmtheit: Die Deutschkurdin Hatun Sürücü wurde 2015 im Namen der Familie von ihren Brüdern ermordet (Berlin, 7.2.2017)

Der Fall machte bundesweit Schlagzeilen – und führt gerade infolge der Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan und der anzunehmenden Zunahme von Fluchtbewegungen aus dem Land in Richtung Europa und Deutschland zu Debatten, insbesondere von rechts. Durch die Hände zweier ihr nahestehender Männer starb am 13. Juli die 34jährige Berlinerin ­Maryam. Ihre Leiche wurde in einem Koffer zum Zug gebracht und in Bayern vergraben. Leider ist das nicht so ungewöhnlich, wie man hoffen möchte. So wird in Deutschland laut Statistik beispielsweise an jedem dritten Tag eine Frau durch ihren Partner oder Expartner getötet.

Kollektive Handlung

Doch dieser Fall ist anders. So handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um die Brüder von Maryam, die Motivlage ist besonders. Die Staatsanwaltschaft Berlin teilte mit, dass »die beiden Tatverdächtigen sich gekränkt gefühlt haben, weil das Leben ihrer geschiedenen Schwester nicht ihren Moralvorstellungen entsprochen hatte«. Die Frau soll zwei Söhne gehabt und nach ihrer Scheidung in einer neuen Beziehung gelebt haben. Alle Beteiligten stammen aus Afghanistan und lebten seit einigen Jahren in Deutschland. Aus diesem Grund entspinnt sich nun erneut eine Debatte um den Begriff »Ehrenmord«.

Von der einen Seite wird dabei kritisiert, dass der Begriff patriarchalen Weltbildern Vorschub leiste, in denen die »Ehre« der Familie letztendlich fast ausschließlich zwischen den Beinen ihrer weiblichen Mitglieder bewahrt werden kann. Ebenso mache er es leicht, tödliche Gewalt gegen Frauen ausschließlich als migrantisches und »importiertes« Problem darzustellen.

Und doch hat der Begriff eine Berechtigung: Er verdeutlicht, dass eine Gemeinschaft – anstelle eines Individuums – kollektiv handelt, um ihre vermeintliche gemeinsame Ehre wiederherzustellen. Auch Frauen spielen bei der Planung und Verdeckung häufig eine zentrale Rolle, was die Vorfälle zu einer besonderen Form des Femizids macht.

Femizide bezeichnen als Oberbegriff Morde, die von Männern an Frauen begangen werden, eben weil diese Frauen sind. Die sogenannten Ehrenmorde können aber auch homosexuelle Männer oder die unerwünschten Partner der Frauen treffen. Die Motivlage ist vielschichtig. Diese Morde treffen unter anderem Menschen, die außerhalb der Gemeinschaft eine Beziehung geführt, selbstbestimmt gelebt oder ihre Glaubensgemeinschaft verlassen haben.

Die Berliner Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) bezeichnete die Vorfälle entschieden als Femizide: »Hinter all diesen Morden steht keine Religion, steht keine Kultur, hinter all diesen Morden stehen patriarchale Strukturen«, sagte Breitenbach am 9. August der Nachrichtenagentur dpa. Solche Strukturen gebe es in unterschiedlicher Form und Ausprägung. »Aber so zu tun, als sei Gewalt an Frauen und der Mord an Frauen importiert, das ist auch nicht richtig«, erklärte die Senatorin. Es gebe auch deutsche Männer, die ihre Frauen und Partnerinnen ermordeten.

Präzisierung erforderlich

Das brachte Breitenbach Kritik ein. Die Rechtsanwältin Seyran Ates und der Psychologe Ahmad Mansour wiesen laut dpa darauf hin, dass es bei diesen Taten um Morde an Frauen im Namen einer angeblichen Familienehre gehe. Diesen speziellen Ehrbegriff gebe es eben nur in bestimmten Gesellschaften, und die männlichen Täter handelten danach. Das ist auch die Position der SPD-Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin, Franziska Giffey. Am 8. August forderte sie über den Kurznachrichtendienst Twitter: »Nur, wenn Zwangsheirat und Ehrenmorde und auch ihre religiösen und kulturellen Hintergründe keine Tabuthemen sind, können wir wirksam gegen die Ursachen vorgehen.«

Breitenbach will sich nicht von plumpen Versuchen wie jenen der AfD, die Vorfälle rassistisch zu instrumentalisieren, vor den Karren spannen lassen. Allerdings kann man Lösungen wie gezielte Arbeit mit Männern – darunter Geflüchtete – nur anbieten, wenn man die Ursachen dieser Morde genau analysiert. Dafür braucht es präzise Begrifflichkeiten, die auch patriarchale Strukturen deutlich machen.