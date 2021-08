Widerstand gegen Taliban

Johanna Geron/REUTERS Weltweite Solidarität mit Afghanen: Demonstration gegen die islamistische Machtübernahme am Mittwoch in Brüssel

In Afghanistan formiert sich Widerstand gegen die Taliban, die in den vergangenen Wochen weite Teile des Landes und am Sonntag die Hauptstadt Kabul eingenommen haben. Angeführt vom früheren Vizepräsidenten Amrullah Saleh und Ahmed Massud, dem Sohn eines berühmten Taliban-Gegners, bildet sich im Pandschirtal nordöstlich von Kabul eine Widerstandsbewegung. Der Gruppe hätten sich Soldaten und Spezialeinheiten der afghanischen Armee angeschlossen, erklärte Massud in einem Beitrag in der Washington Post am Mittwoch (Ortszeit). Bis zum Schluss werde er »an der Seite seines Volkes bleiben«, versichert Massud in einer online veröffentlichten Videobotschaft. Seine »Mudschaheddin-Kämpfer« seien »bereit, es erneut mit den Taliban aufzunehmen«. Das Pandschirtal gilt als Hochburg des Widerstandes und konnte nie von den Taliban eingenommen werden.

Nach Informationen der Zeitung La Repubblica will Italien wegen der Lage in Afghanistan einen Sondergipfel der »wichtigsten« Industrie- und Schwellenländer (G20) einberufen. Italien hat derzeit den Vorsitz der G20 inne. China hofft derweil auf eine gemäßigte Politik der militanten Islamisten in seinem Nachbarland. Außenamtssprecherin Hua Chunying verwies am Donnerstag in Beijing auf jüngste Zusicherungen der Taliban, eine offene und inklusive Regierung bilden zu wollen sowie die Rechte von Frauen zu achten. »Wir hoffen, dass die Taliban diese positiven Erklärungen wahr machen«, sagte die Sprecherin. In einem überraschenden Schritt stellte Beijing eine diplomatische Anerkennung der Taliban in Aussicht. Bereits am Mittwoch erklärte ein Außenamtssprecher: »Es ist übliche internationale Praxis, dass die Anerkennung einer Regierung nach ihrer Bildung erfolgt.«

Unterdessen haben die US-Regierung und die Notenbank den Großteil der afghanischen Währungsreserven eingefroren. Zudem erklärte der Internationale Währungsfonds (IWF), weil es momentan keine Klarheit über eine Anerkennung der afghanischen Regierung gebe, könne das Land bis auf weiteres nicht auf IWF-Mittel zugreifen; eine Erhöhung der Reserven von rund 450 Millionen US-Dollar war in Kürze geplant. Immer mehr Menschen in Afghanistan sind auf internationale Unterstützung angewiesen.

Der UNO fehlt es jedoch an dringend benötigten Spendengeldern, wie das UN-Nothilfebüro (OCHA) am Donnerstag in Genf berichtete. Benötigt würden für dieses Jahr mindestens weitere 700 Millionen Euro. Mehrere Länder haben nach der Machtübernahme der Taliban angekündigt, dass sie die Hilfszahlungen einfrieren werden. Auch Deutschland stoppte bereits seine Zahlungen. Für das laufende Jahr waren insgesamt 430 Millionen Euro zugesagt. Nach Angaben der Weltbank machten 2020 Hilfsgelder fast 43 Prozent des afghanischen Bruttoinlandsprodukt von knapp 20 Milliarden US-Dollar aus. Im zweiten Halbjahr werde der Bedarf wegen einer anhaltenden Dürre mit einer schwachen Weizenernte weiter steigen, warnte das Nothilfebüro. (dpa/AFP/jW)