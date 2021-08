Suche nach Überlebenden

Ricardo Arduengo / REUTERS

Die Zahl der registrierten Todesopfer nach dem Erdbeben in Haiti ist noch einmal um mehr als 500 auf 1.941 gestiegen. Mehr als 9.900 Menschen seien verletzt worden, teilte die haitianische Zivilschutzbehörde am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter mit. Wie hier in Les Cayes gingen unterdessen die Such- und Rettungsarbeiten am Dienstag weiter, nachdem der Tropensturm »Grace« in der Nacht über das betroffene Gebiet auf der südhaitianischen Halbinsel Tiburon hinweggefegt war und mancherorts Überschwemmungen verursacht hatte. (dpa/jW)