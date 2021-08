Taliban treffen Expräsidenten

Taliban/Taliban/AP/dpa Die Miliz gibt sich verantwortungsvoll: Hakkani (4. v. r.) und Karsai (3. v. l.) am Mittwoch in Kabul

In Afghanistan haben sich Vertreter der militant-islamistischen Taliban mit anderen politischen Kräften getroffen. Demnach sprachen am Mittwoch Expräsident Hamid Karsai und der Leiter des Hohen Rates für Nationale Versöhnung, Abdullah Abdullah, mit dem hochrangigen Taliban-Mitglied Anas Hakkani. Ein Mitarbeiter Karsais teilte danach mit, es sei um Pläne und weitere Treffen gegangen, wenn die politische Führung der Taliban-Bewegung in Kabul eingetroffen sein werde. Am Dienstag hatte der Sprecher der Taliban während einer Pressekonferenz erklärt, man wolle auch andere politische Kräfte an der Macht beteiligen. Nach ihrem Eroberungszug und der Flucht des Präsidenten Aschraf Ghani haben die Taliban am Sonntag faktisch die Macht im Land übernommen. Tausende Menschen sind auf der Flucht.

Österreich hat sich bereits dafür ausgesprochen, die Geflüchteten nicht ins Land zu lassen und Abschiebezentren in Nachbarstaaten zu errichten: »Ziel muss es sein, den Großteil der Menschen in der Region zu halten«, sagte Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch vor einem Treffen der EU. Das Land lehne eine weitere »Belastung« durch Afghanen ab.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte unterdessen vor der wachsenden medizinischen Not der flüchtenden Menschen: Am Mittwoch teilte sie mit, dass in Kliniken in Kabul und anderen afghanischen Städten immer mehr Fälle von Durchfallerkrankungen, Mangelernährung, Bluthochdruck und Coronasymptomen aufträten. Dazu kämen vermehrt Schwangerschaftskomplikationen.

Wie es zu der Fehleinschätzung der Lage in Afghanistan kommen konnte, blieb am Mittwoch in Berlin ungeklärt: Nach der Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags zu Afghanistan warf die Opposition Außenminister Heiko Maas (SPD) vor, alle wichtigen Fragen offengelassen zu haben. So habe Maas beispielsweise nicht erklären können, wie es zu der Einschätzung gekommen sei, dass Kabul nicht fallen werde, sagte der FDP-Außenpolitiker Bijan Djir-Sarai. (dpa/jW)