Die Künstlerin und der Straßenjunge

Salzgeber & Co. Medien GmbH Darko (Malik Blumenthal) sucht die schönsten Tauben aus

Weiße Tauben in einer Voliere. Die Vögel flattern umher. In ihrer Mitte ein junger Mann. Der illegal in Deutschland lebende Mazedonier Darko hält ein Küken in der Hand und verabreicht ihm mit der Pipette Flüssignahrung. Er sucht die schönsten Tauben aus und verstaut sie behutsam in einem Holzkäfig. Im Hausflur maßregelt ein Versehrter einen Jungen. Er soll nicht klauen. Die Polizei würde sonst allen Ärger machen. Manolo hat nur Lollis gestohlen. Er versteht nicht, wo das Problem liegt. Yanoosh schenkt ihm eine ein. Darko macht eine lustige Bemerkung und entschärft die Situation. Die drei sind gute Freunde. Auch das Business führen sie gemeinsam. Sie bergen verschrottete Autoteile, reparieren sie und polieren sie auf. Ein polnischer Mechaniker nimmt ihnen die Teile ab und verkauft sie als neuwertig an die Deutschen. Viel Geld kommt dabei nicht rum. Darko und Yanoosh stört das nicht. Sie sind zufrieden. Nur Manolo will höher hinaus.

Auf einer mazedonischen Hochzeitsfeier. Man tanzt und trinkt ausgelassen. Der Clanchef gibt seinen Segen und wünscht dem Paar Glück. Im Zelt nebenan bereiten die Frauen die nächste Mahlzeit zu. Draußen fährt der Vater der Braut in einem Mercedes vor. Er reicht die Mitgift aus dem Fenster. Darko lässt die Tauben gen Himmel fliegen. Der Bund ist besiegelt. Der Clanchef verteilt Geld und zahlt seine Leute aus. Darko wird um seinen Lohn beschissen. Als er interveniert, wird er zusammengeschlagen und in den See geworfen. Der Nichtschwimmer droht zu ertrinken. Eine fremde Frau kommt ihm in einem Boot zur Hilfe. Sie zieht ihn aus dem Wasser und rettet ihm das Leben.

Auf dem Heimweg entdeckt Darko die Fremde auf der Brücke. Alina übergibt sich mehrfach. Nun kümmert er sich um sie, bringt sie mit dem Moped nach Hause. Alina hat eine Wohnung und ein Atelier. Darko ist von Alina fasziniert. Sie schreibt ihm ihre Nummer auf den Arm. Zwischen der Künstlerin und dem Straßenjungen knistert es.

Regisseur Piotr J. Lewandowski erzählt eine berührende Liebesgeschichte mit phantasievollen und mitreißenden Bildern. Seine Protagonisten stammen aus weit entfernten Universen. Mit Hochgeschwindigkeit bewegen sie sich aufeinander zu. Rasenden Asteroiden gleich. Und je näher sie sich kommen, desto deutlicher wird ihre Unvereinbarkeit. Malik Blumenthal glänzt dabei als Darko. Rastlos hetzt er zwischen den Welten hin und her. Zerreibt sich zwischen der Verantwortung gegenüber der kranken Mutter und seiner Liebe zu Alina. Danuta Stenka in der Rolle der Mutter spielt sagenhaft. Wunderbar die Szene, in der Darko seiner Mutter erklärt, dass nicht ein Einbrecher sie erschreckt hat, sondern ihr Spiegelbild. Tragisch wird es, als Manolo die Tauben des Freundes misshandelt. Und so die Freundschaft der drei Jungs auf eine harte Probe stellt. »König der Raben« ist großes Gefühlskino mit einem kleinen Augenzwinkern. Absolut sehenswert.