Biden gibt sich trotzig

REUTERS/Leah Millis Ist sich keines Fehlverhaltens bewusst: US-Präsident Biden am Montag im Weißen Haus

Die rasche Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan wird zunehmend zum Problem für US-Präsident Joseph Biden. Angesichts schärfer werdender Angriffe aus den Reihen der Republikaner sowie aus der eigenen Partei sah sich Biden am Montag (Ortszeit) dazu genötigt, im Weißen Haus in Washington seine Sicht der Dinge darzulegen – und die hatte es durchaus in sich.

Auch wenn Biden seine rund 18 Minuten lange Erklärung mit den Worten abschloss, die Verantwortung liege bei ihm als dem US-Präsidenten, gingen die vorherigen Äußerungen in die gegenteilige Richtung. Der trotzige Tenor: Die Afghanen sind selbst schuld an der dramatischen Lage in ihrem Land. So erklärte der Staatschef der Nation, die vor 20 Jahren in Afghanistan einmarschiert war, die politische Führung des Landes – namentlich der mittlerweile getürmte Präsident Aschraf Ghani und der Vorsitzende des Rats für Versöhnung, Abdullah Abdullah – habe versagt. Washington habe darauf gedrängt, alle politischen Anführer zu vereinen, die Korruption zu bekämpfen und sich auf einen Bürgerkrieg mit den Taliban vorzubereiten. »Sie haben nichts von alledem getan.« Statt dessen hätten sie aufgegeben und seien aus dem Land geflohen.

Die Versicherung Ghanis, seine Armee werde gegen die vorrückenden Taliban kämpfen, habe sich zudem als »offensichtlich falsch« herausgestellt, kritisierte Biden. »Das afghanische Militär ist zusammengebrochen, manchmal ohne zu versuchen zu kämpfen.« Daher sei auch die Entscheidung, die US-Militärs aus dem Land abzuziehen, richtig gewesen. »Amerikanische Truppen können und sollten nicht in einem Krieg kämpfen und in einem Krieg sterben, den die afghanischen Sicherheitskräfte nicht bereit sind, für sich selbst zu führen.« Auffallend an der Ansprache des Präsidenten: Schuldzuweisungen in Richtung Taliban suchte man vergebens.

Auch den Schuh, der Abzug sei überhastet passiert, ließ sich Biden am Montag nicht anziehen: »Ich stehe voll und ganz hinter meiner Entscheidung.« Das ursprüngliche Ziel des US-Einsatzes, Al-Qaida nach den Anschlägen vom 11. September 2001 zu besiegen, sei erreicht worden. Zudem zeigten beispielsweise die Einsätze in Somalia oder im Jemen, dass die USA islamistische Terrorgruppen auch ohne eigene Militärpräsenz in einem Land »effektiv bekämpfen« könnten. In Afghanistan eine Demokratie zu errichten sei ohnehin nie Ziel der Militärintervention gewesen.

Hatte Biden noch bis vor kurzem mit seinem Vorgänger Donald Trump um die Anerkennung für die Entscheidung zum Rückzug aus Afghanistan gerungen, versuchte er nun, diesem die Schuld für das offensichtliche Scheitern zuzuschieben. So behauptete er am Montag, ihm seien durch Trumps Vereinbarung, die US-Truppen bis zum 1. Mai aus Afghanistan abzuziehen, die Hände gebunden gewesen. Eine Verlängerung über den von Biden angesetzten 11. September hinaus hätte den Konflikt nur weiter »eskaliert«.

Noch vor fünf Wochen hatte Biden versichert, die afghanischen Truppen – die bis vor kurzem noch rund 300.000 Polizisten und Soldaten zählten, denen Schätzungen zufolge rund 60.000 schlechter ausgerüstete Taliban-Kämpfer gegenüberstanden – kämen mit den Islamisten gut alleine zurecht. Zudem beteuerte der US-Präsident damals, es werde keine Wiederholung der Bilder von Saigon 1975 geben, als die USA Vietnam Hals über Kopf verlassen mussten. Doch gerade daran fühlen sich immer mehr Menschen erinnert. Am Montag verglich die Nachrichtenagentur AP in einer Analyse die durch die Ereignisse in Afghanistan ausgelöste Krise der US-Regierung außerdem mit der Situation nach der gescheiterten US-Invasion in der kubanischen Schweinebucht 1961.

Nicht nur Afghanistan zeigt: Der Einfluss Washingtons in der Welt schwindet. Das registrieren auch die Kontrahenten der USA. So titelte Chinas Staatsagentur Xinhua am Montag: »Der Fall Kabuls läutet die Todesglocke für den Niedergang der US-Hegemonie ein.« Und die chinesische Tageszeitung Global Times kommentierte, die Niederlage der Vereinigten Staaten sei »die klarste Demonstration der amerikanischen Kraftlosigkeit«.