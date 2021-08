Mehr als nur Knast

Ulrich Perrey/dpa Beengte Verhältnisse: Blick in eine Zelle des Abschiebeknasts in Glückstadt (5.8.2021)

Mit einem gewöhnlichen Gefängnis habe die Abschiebehaftanstalt in Glückstadt, die am Montag mit der Inhaftierung von zwölf Asylsuchenden ihren Betrieb aufgenommen hat, nichts zu tun. Den Anschein erweckte die Deutsche Presseagentur Anfang August mit einem Bericht über den neuen Knast für Geflüchtete in Glückstadt, in dem die Bundesländer Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein vom bundesdeutschen Asylsystem abgelehnte Menschen bis zu ihrer Abschiebung gefangenhalten wollen. »Zimmer statt Zellen, Einzelduschen, offene Türen« führte die dpa eingangs als vermeintlich maßgebliches Unterscheidungsmerkmal zu einem gewöhnlichen Strafvollzug an, beschrieb den voraussichtlichen Alltag in der Haftanstalt als »Wohnen«, wobei Sport getrieben, gemeinsam gekocht und ein Computer mit Internetzugang benutzt werden dürfe. Eine Unterbringung wie in einer Wohngemeinschaft – hinter vier Meter hohen Mauern. Die Gefangennahme von Schutzsuchenden bezeichnete Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) entsprechend als »Wohnen minus Freiheit«.

Die drei Bundesländer könnten weder mit Sportgeräten oder Internetzugängen »noch mit dem euphemistischen Wording« darüber hinwegtäuschen, »dass es sich hier um einen Freiheitsentzug ohne Straftatbestand handelt«, teilte der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein bereits vergangene Woche mit. Künftig würden in Glückstadt nur Menschen inhaftiert, denen nichts vorzuwerfen sei, außer dass sie an dem Ort bleiben wollen, wo sie leben. Ähnlich äußerte sich auch Leni Hintze vom Bündnis »Seebrücke« am Dienstag gegenüber junge Welt. Das Netzwerk verurteile generell die Inhaftierung von Schutzsuchenden in Abschiebehaftanstalten: »Kein Mensch darf in Haft genommen werden, nur weil er den mutigen Versuch gewagt hat, in einem anderen Land Schutz zu suchen«, so Hintze. Wie aus der Antwort der Hamburgischen Bürgerschaft auf eine Anfrage der Linke-Abgeordneten Carola Ensslen vom Mai dieses Jahres hervorgeht, sieht die Haftanstalt theoretisch auch das Wegsperren ganzer Familien vor. Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein kritisierte in der Mitteilung vom Freitag die Möglichkeit, »unter 60 Abschiebungshäftlingen in Glückstadt sogar Frauen und Kinder einzusperren«.

Als Teil der schleswig-holsteinischen Regierungskoalition tragen Bündnis 90/Die Grünen den Betrieb der Einrichtung, für die jedes der drei Bundesländer nun jährlich sechs Millionen Euro aufbringen muss. Aminata Touré, flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Kieler Landtag, teilte am Montag mit, man stelle sich grundsätzlich »gegen das Instrument der Abschiebehaft«, sei aber auf Landesebene verpflichtet, »Bundesrecht umzusetzen«. »Die Ablehnung einer Einrichtung führt aber nicht dazu, dass Bundesgesetze sich auflösen und wir damit nicht in der Umsetzungspflicht auf Landesebene sind«, erklärte Touré am Dienstag auf jW-Anfrage.

Die Grünen könnten in Schleswig-Holstein außerdem durch einen Erlass »ausschließen, dass Kinder und Familien inhaftiert werden«, und würden nun in Berlin für einen »Paradigmenwechsel in asyl- und migrationspolitischen Fragen« kämpfen. Sollten die Grünen sich wahrhaftig gegen Abschiebehaft aussprechen, so »Seebrücke«-Aktivistin Mariella Hettich am Dienstag gegenüber jW, »erwarten wir von ihnen, dass sie alles dafür tun, dass das Abschiebegefängnis in Glückstadt umgehend wieder geschlossen wird«. Es sei »unfassbar«, dass alle drei Landesregierungen bereit seien, jeweils pro Jahr sechs Millionen Euro für die Abschiebehaftanstalt zu bezahlen. Das zeige, »was für eine menschenverachtende Politik momentan in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern geführt wird«.