Lob der Gleichheit

imago images/Cavan Images Gleiche Aufgabe, unterschiedliche Voraussetzungen: Arme Kinder haben schlechte Chancen in der »Leistungsgesellschaft«

Da die (Kinder-)Ungleichheit noch immer weitgehend tabuisiert wird, muss zunächst ein politisches Klima geschaffen werden, das sie leichter skandalisierbar und ihre gesellschaftlichen Ursachen klarer erkennbar macht. Die ungleichen Lebensbedingungen von Minderjährigen dürfen nicht relativiert, müssen vielmehr öffentlich skandalisiert werden. Wenig hilfreich im Umgang mit der sozioökonomischen Ungleichheit sind die Massenmedien, weil sie häufig Klischees über »superreiche« und »Unterschichtfamilien« verbreiten, statt Aufklärung über die Strukturen, Entstehungsursachen und Erscheinungsformen der Ungleichheit zu betreiben.

Immer, wenn ein kritischer Armutsbericht erscheint, wird in oder von den Mainstreammedien gegen die Erkenntnis polemisiert, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich hierzulande weiter vertieft hat. Kaum hatte der Paritätische Gesamtverband am 20. November 2020 seinen Report mit der Überschrift »Gegen Armut hilft Geld« vorgelegt, kommentierte ihn Dorothea Siems, Chefökonomin der Welt, unter dem Titel »Hässliches Deutschland? Dieses Bild ist vollkommen falsch« in jener Tageszeitung. Der »radikalste aller Wohlfahrtsverbände« zeichne ein in wachsender Ungleichheit tief zerrissenes Land, in dem immer mehr Menschen ausgegrenzt in Armut lebten, kritisierte Siems. Dies sei angesichts eines Staates, der eine »Rundumabsicherung für jeden« gewährleiste, ein schwer erträgliches Urteil. Genausoschwer erträglich sei, dass man selbst in der schweren Coronakrise kein anerkennendes Wort für den umfassenden sozialen Schutz aller finde. Wenige Länder der Welt hätten schließlich eine derart gute Gesundheitsversorgung. Auch die Bezieher kleiner Einkommen erhielten im Krankenhaus, in der Rehaklinik, in der Apotheke oder in der Arztpraxis alle notwendigen Leistungen, egal wie hoch die Kosten seien. Außerdem zähle die Bundesrepublik zu den wenigen Ländern, in denen man qua Gesetz Anspruch auf eine hundertprozentige Lohnfortzahlung habe, wenn man krankheitsbedingt nicht zur Arbeit gehen könne.

Obwohl es immer weniger triftige Gründe für große Lohn- und Gehaltsunterschiede gibt, weil in einer sich immer stärker arbeitsteilig organisierenden Gesellschaft niemand mehr Leistungen autonom erbringt, sondern bloß noch im Zusammenwirken mit zahlreichen anderen Individuen, muss Ungleichheit hierzulande kaum mehr gerechtfertigt werden. Unter den Angehörigen der Wirtschaftselite ist noch immer, ja vielleicht mehr denn je, das Bewusstsein verbreitet, dass ihr Reichtum legitim, weil von ihnen »schwer erarbeitet« sei.

Dazu dürfte die Hegemonie, das heißt die öffentliche Meinungsführerschaft des Neoliberalismus mit seiner Vergötterung der persönlichen Leistung und des in ökonomischen Kennziffern messbaren Erfolgs entscheidend beigetragen haben. Sogar die Protagonisten des Neoliberalismus können jedoch kaum leugnen, dass große Erbschaften völlig »unverdient« gemacht werden. Insofern widersprechen sie auch dem Selbstverständnis einer modernen »Leistungsgesellschaft« und zerstören damit die Legitimationsbasis der sozioökonomischen Ungleichheit.

Argumentativ besser vermittelt werden muss, dass die sich vertiefende Kluft zwischen Arm und Reich nicht bloß moralisch verwerflich, sondern auch schädlich für eine Volkswirtschaft ist. Denn die ungleiche Verteilung der Einkommen bremst das Wirtschaftswachstum. Die sozioökonomische Ungleichheit ist zudem Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der von Konservativen immer wieder als Ziel ihrer Bemühungen beschworen wird. Je mehr die Sozialstruktur in Arm und Reich zerfällt, um so eher bilden sich Parallelwelten und Subkulturen heraus, in denen die Kinder der einzelnen Klassen und Schichten unter sich bleiben. Bereits seit längerem wird beobachtet, dass sie auch bei der späteren Partnerwahl weniger Neigung als früher zeigen, die sozialen Barrieren zwischen ihnen zu übersteigen.

Gegenüber der sozialen Ungleichheit darf es keine Toleranz geben: Mit der sich vertiefenden Kluft zwischen Arm und Reich setzt das Land seine Zukunft aufs Spiel! Eine sinnvolle Alternative zum Neoliberalismus besteht in mehr Solidarität statt Ellenbogenmentalität. Erkannt und der breiten Öffentlichkeit vermittelt werden muss, dass sozioökonomische Gleichheit nicht bloß einen Vorteil für bisher stark Benachteiligte, sondern auch Glück für jedes einzelne Individuum bedeuten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken würde.