Protest gegen Bahnmanagement

Wolfgang Kumm/dpa Protestierende GDL-Mitglieder vor der DB-Zentrale am Dienstag in Berlin

Dunkle Wolken ziehen über den Potsdamer Platz, es weht ein kalter Wind. »Das passt zur Situation«, sagt Steve Troppa, »denn das ist das, was auf die DB-Führung zukommen wird.« Die protestierenden Bahner jubeln dem auf der Bühne stehenden GDL-Jugendleiter für den Bezirk Bayern zu. Etwa hundert Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) – alle in cremefarbener Gewerkschaftsweste – haben sich am Dienstag mittag vor der Zentrale des Staatskonzerns Deutsche Bahn (DB) in Berlin für eine Kundgebung versammelt. Sie sind gekommen, um gegen ein Management zu protestieren, »das sich gegen seine Mitarbeiter stellt«, so GDL-Chef Claus Weselsky in seinen einführenden Worten. »Es wird immer mehr von den Beschäftigten verlangt, den Gürtel enger zu schnallen, während die Manager Boni abkassieren. Das kann nicht sein!«

In seiner Rede nannte Weselsky dann die wesentlichen Forderungen seiner Organisation: mehr Einkommen, Schutz der Betriebsrenten und Tarifverträge für alle GDL-Mitglieder. Konkret verlangt die Gewerkschaft Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie eine Coronaprämie von 600 Euro im laufenden Jahr. Anders als die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will sie in diesem Jahr keine Nullrunde bei den Gehältern akzeptieren. Unterstützung bekommt die GDL dabei vom Dachverband Beamtenbund und Tarifunion (DBB); zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sowie Vertreter anderer DBB-Gewerkschaften sind zum Potsdamer Platz gekommen, um Solidarität zu demonstrieren.

Der Kampf der Bahner begann am vergangenen Dienstag, als der GDL-Vorstand zum befristeten Ausstand aufrief. Von Mittwoch morgen bis Freitag morgen wurden der Personenverkehr samt der Betriebe der Bahninfrastruktur bestreikt. Als Reaktion darauf hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ein Schlichtungsverfahren vorgeschlagen. Den wies Weselsky nun zurück: Die »letzte Patrone« sei bereits im vergangenen Jahr »verschossen« worden, als eine Schlichtung gescheitert war. »Was hier stattfindet, ist nicht zu schlichten.«

Der GDL-Chef bestritt zudem die Vorwürfe, einen politischen Streik zu organisieren. »Wir streiken für Geld, wir streiken für Arbeitsbedingungen. Das steht uns zu.« Die Frage der Tarifeinheit werde vor Gerichten geklärt. Hintergrund ist, dass sich die GDL durch das Tarifeinheitsgesetz (TEG) bedroht sieht. Denn das TEG sieht vor, dass in einzelnen Betrieben nur noch der Tarifvertrag der Gewerkschaft zur Geltung kommt, die dort die meisten Mitglieder vertritt, bei der Bahn ist das momentan die EVG.

Trotzdem: Die Gewerkschaft ist entschlossen. »Wir sind kampfbereit«, kündigte Weselsky an. Und weiter: »Ihr wisst, dass wir dieses letzte Mittel (die Arbeitsniederlegung) wieder zum Einsatz bringen müssen, wenn das Management (…) sich weiter so verhält.« Auf die Frage, wann es zu einem neuen Streik kommen werde, antwortete Weselsky am Ende der Kundgebung gegenüber der Presse: »Wir werden rechtzeitig informieren. Ende der Durchsage!«