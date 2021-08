»Bomben bringen keinen Frieden!«

Michael Kappeler/dpa Lehren aus Afghanistan zu ziehen muss vor allem heißen: Die Bundeswehr muss Mali verlassen

Heute jährt sich der Putsch in Mali zum ersten Mal. Was ist geschehen?

Vor einem Jahr haben Militärs den Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, abgesetzt. Das geschah vor dem Hintergrund wochenlanger Massenproteste gegen die sozialen und wirtschaftlichen Misstände und die sich ständig verschlechternde Sicherheitslage. Beides hatte die korrupte Regierung Keïta zu verantworten. Die malische Linke war mit dem überparteilichen Oppositionsbündnis M5-RFP auf der Straße. Es streikten zum Beispiel Lehrerinnen, auch in den Goldminen wurde gestreikt.

Wie hatte die »internationale Gemeinschaft« reagiert?

Es gab ein großes Entsetzen von Frankreich, Deutschland, der USA, aber auch der Westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS. Für die Bundesregierung war IBK immer ein verlässlicher Partner. Alle wussten, dass er korrupt war, doch war er »unser« Partner. Auch der Putschist Oberst Assimi Goïta hat aber sofort klargemacht: Die internationalen Militäreinsätze werden nicht in Frage gestellt.

Im Mai kam es zum »Putsch im Putsch«.

Die nach dem Militärputsch im August 2020 eingesetzte Übergangsregierung geriet unter Druck. Es gab Proteste gegen die Verschärfung der sozialen Lage und den zunehmenden Einfluss des Militärs in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen. Es gab neue Massenstreiks. Auch auf Druck der sogenannten internationalen Gemeinschaft wurde eine Regierungsumbildung umgesetzt. Weil sie sich dabei benachteiligt fühlten und um weitere Streiks zu verhindern, putschen die Militärs unter Goïta erneut.

Im Juli gab es dann den Anschlag auf die Bundeswehr-Truppen.

Im Rahmen der UN-Mission Minusma ist die Bundeswehr im nordmalischen Gao stationiert. Als sie von einer Begleitmission für die malische Armee zurückkehrte, ist ein Attentäter mit einem mit Sprengstoff beladenen Pickup in ein Nachtlager hineingefahren. Niemand kam ums Leben, aber es wurden zwölf Soldaten verletzt. Solche Situationen werden wiederkehren. Die Parallele zum Afghanistan-Krieg, als mit der Ausweitung des Einsatzes die Anschläge zunahmen, ist offenkundig. Wenn jetzt die Regierung sagt, sie will Lehren aus Afghanistan ziehen, muss das vor allem heißen: Die Bundeswehr muss abziehen.

Warum ist die Bundeswehr überhaupt in Mali? Wird die deutsche Freiheit auch im Sahel »verteidigt«?

Es geht der Bundesregierung um Flüchtlingsabwehr und den »Antiterrorkampf«. Doch ein Blick nach Afghanistan zeigt, dass dieser Ansatz gescheitert ist. Andererseits will die Bundesregierung die Bundeswehr zu einem international anerkannten Player machen. Seit 25 Jahren wird die Truppe in eine Einsatzarmee umgebaut. Mit jeder neuen Mission untermauert Berlin die eigene Bedeutung, vergrößert ihr politisches Gewicht im Staatengefüge. Aus Sicht des deutschen Militarismus braucht es daher immer weitere Einsätze. Doch was wir schon seit Beginn all dieser Kriege sagen, zählt natürlich immer noch: Bomben bringen keinen Frieden! Demokratie kann nicht von außen aufgezwungen werden. Diese Grundeinsichten wurden von jeder Bundesregierung in den letzten 20 Jahren einfach vom Tisch gewischt. Wir müssen deutlich machen, dass wir so immer in die nächste Katastrophe reinlaufen werden.

Geht es in Mali auch um Ressourcen?

Am Ende geht es in Mali und im Sahel natürlich auch um Ressourcen. Vor allem Frankreich hat durch die starke Rolle der Atomindustrie direktere Wirtschaftsinteressen. Bei Deutschland spielen Ressourcen insofern eine Rolle, als es um geopolitischen Einfluss geht. Das war auch eine Motivation für den Umbau der Bundeswehr: Um deutsche Kapitalinteressen zu vertreten, muss man militärisch mithalten. Es geht nicht um die Interessen der afghanischen oder malischen Bevölkerung, es geht darum, deutsche Wirtschaftsinteressen militärisch abzusichern.

Wie kann ein linker Weg zu Frieden in Mali aussehen?

Die Massenbewegung, Streiks und soziale Kämpfe haben gezeigt, dass es ein riesiges Potential für Veränderung in Mali gibt. Durch die Unterstützung der korrupten Eliten seitens des Westens und durch den Militäreinsatz werden all jene geschwächt, die für ihre Rechte und für Selbstbestimmung kämpfen.