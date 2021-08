Keine Hilfe für Haitianer

AP Photo/Joseph Odelyn Das Nötigste vor dem Wasser retten: Überlebende des Erdbebens in einem provisorischen Zeltlager in Les Cayes am Montag abend

Nach dem Erdbeben in Haiti, das nach bisherigen Angaben mehr als 1.400 Todesopfer gefordert hat, haben starke Regenfälle die Menschen in der betroffenen Region im Südwesten des Karibikstaates in neue Nöte gestürzt. In einer Notunterkunft im Ort Les Cayes auf der vom Erdbeben schwer getroffenen Halbinsel Tiburon stand das Wasser infolge des Unwetters »Grace« knöchelhoch, wie auf Fotos vom Montag abend (Ortszeit) zu sehen war. Völlig durchnässte Überlebende des Bebens vom Sonnabend suchten das Camp auf, ihr Hab und Gut teils in Säcken auf dem Kopf tragend. Viele obdachlos gewordene Menschen mussten bisher im Freien übernachten.

Das für die Regenfälle verantwortliche Tiefdruckgebiet »Grace« sei mittlerweile wieder zu einem Tropensturm erstarkt, teilte das US-Hurrikanzentrum in seinem Lagebericht vom Dienstag morgen mit und warnte vor Überschwemmungen sowie Erdrutschen in Teilen der Insel Hispaniola, auf der Haiti und die Dominikanische Republik liegen. Als Folge des Regens könnte das Wasser örtlich bis zu 25, in Einzelfällen sogar bis zu 38 Zentimeter Höhe erreichen.

Mathieu Jameson, stellvertretender Leiter des von den Bewohnern der Zeltstadt gebildeten Komitees, sagte gegenüber Reuters, dass Hunderte von Menschen dort dringend Hilfe benötigen. »Wir haben keinen Arzt. Wir haben keine Lebensmittel. Jeden Morgen kommen mehr Menschen an. Wir haben keine Toilette, keinen Platz zum Schlafen«, sagte Jameson und fügte hinzu, dass die Zeltstadt immer noch auf staatliche Hilfe warte. Auch die haitianische Menschenrechtsorganisation RNDDH kritisierte den Umgang der Regierung mit der Katastrophe als »komplettes Chaos«. »Sie sind völlig sich selbst überlassen«, hieß es hinsichtlich der Betroffenen. Die EU-Kommission kündigte am Dienstag an, das Land zunächst mit drei Millionen Euro zu unterstützen.

Die Zahl der bestätigten Todesopfer infolge des Erdbebens der Stärke 7,2 stieg indes weiter auf 1.419, wie die Zivilschutzbehörde am Montag mitgeteilt hatte. Rund 6.900 Menschen wurden verletzt, und viele werden noch in den Trümmern der zerstörten Gebäude vermutet. (dpa/Reuters/jW)