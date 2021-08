Islamisten fressen Kreide

AP Photo/Gulabuddin Amiri Die Taliban geben sich bewusst moderat und friedlich, um internationaler Isolation entgegenzuwirken

Nach der Machtübernahme der Taliban haben sich hochrangige Führer der Islamisten mit den politischen Eliten Afghanistans zu Gesprächen über die Zukunft des Landes getroffen. Mit am Verhandlungstisch saß auch der ehemalige Präsident Hamid Karsai. Ein Taliban-Sprecher räumte ein, dass die angestrebte »Regierungsstruktur nicht ganz klar« sei, doch dass es »eine vollständig islamische Führung geben« solle, der jedoch auch Personen außerhalb der Taliban angehören sollten.

Die Islamisten wollen mit allen Mitteln einer internationalen Isolation entgegenwirken und geben sich daher bewusst moderat. So hat der Vizechef der Taliban, Mullah Jakub, seine Kämpfer angewiesen, keine Privathäuser zu betreten und Personen zu bedrohen. Auch wurde im afghanischen Staatsfernsehen eine »allgemeine Amnestie« verfügt. Insbesondere ehemalige Unterstützer ausländischer Truppen sowie Mitglieder der Regierung des geflohenen Präsidenten Aschraf Ghani fürchten Racheakte der Taliban.

Sidiqullah Khan/AP Photo/dpa Taliban-Patrouille in Kandahar, 15.8.2021

Unterdessen wich Bundeskanzlerin Angela Merkel auf einer Pressekonferenz am Montag abend der Frage aus, ob aus dem afghanischen Debakel »Lehren für die anderen Auslandseinsätze« wie dem in Mali gezogen werden müssten. Sie ließ aber erkennen, am Konzept militärischer Interventionen festhalten zu wollen. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet schlug am Dienstag die Einrichtung eines ministerienübergreifenden nationalen Sicherheitsrats vor, durch den die Kontrolle über künftige Militäreinsätze zunehmend im Kanzleramt gebündelt werden würde.

Unterdessen gingen Videos von Menschenmassen, die am Flughafen in Kabul US-Militärflugzeugen nachrennen und sich an ihnen festklammern, um die Welt. Nach einem mehrstündigen Flug wurde die Leiche einer Person im Fahrwerk eines »C-17«-Transportflugzeugs entdeckt, wie Politico am Montag berichtete. Ein vielfach in den sozialen Medien geteiltes Foto zeigt den Laderaum einer »C-17«, in dem dichtgedrängt mehr als 640 afghanische Frauen und Männer auf dem Boden sitzen, die sich zuvor den Weg ins US-Flugzeug gebahnt hatten. Zielflughafen war der Al-Udeid-Luftwaffenstützpunkt in Katar. Die Besatzung entschied sich schließlich, die Menschen nicht mit Gewalt von Bord zu zwingen, sondern sie mit nach Doha auszufliegen.

Capt. Chris Herbert/U.S. Air Force via AP

Viele weitere Länder begannen, Botschaftsangestellte, NGO-Mitarbeiter und vereinzelt auch Afghanen aus Kabul zu evakuieren, ebenso die Bundesregierung. »Wir werden nichts unversucht lassen, so viele Menschen wie möglich zu retten«, versicherte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) noch am Montag abend auf Twitter. Am Dienstag morgen hieß es in einer Presseerklärung des Auswärtigen Amts schließlich: »Wir können bestätigen, dass in der Nacht mit einem Flug aus Kabul sieben Personen evakuiert wurden.« In einem zweiten Flug am Dienstag wurden dann 125 Personen nach Usbekistan ausgeflogen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller erklärte unterdessen, dass die Entwicklungshilfe für Afghanistan eingestellt werde.

Am Montag fanden deutschlandweit Solidaritätskundgebungen statt, auf denen die sofortige Einrichtung einer Luftbrücke aus Afghanistan gefordert wurde. Die Demonstrationen sollen die ganze Woche fortgeführt werden. »Die deutsche Bundesregierung hat in Afghanistan auf voller Linie versagt«, erklärte Maura Magni von der Organisation Seebrücke. »Es braucht sichere und legale Fluchtwege für alle Menschen, die von den Taliban bedroht sind.«