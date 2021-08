Moskau weist BBC-Korrespondentin aus

imago images/NurPhoto

Moskau. Die Korrespondentin des britischen Senders BBC in Moskau muss Medienberichten zufolge Russland verlassen. Das russische Staatsfernsehen meldete am Donnerstag abend, die BBC-Journalistin Sarah Rainsford müsse das Land auf Anordnung der Behörden verlassen. Die Ausweisung sei eine Antwort auf die britische Politik gegenüber Moskau. Die BBC wollte den Bericht am Freitag nicht kommentieren.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bestätigte den Bericht nur indirekt. "Vertreter der BBC haben sich kürzlich ins Außenministerium begeben, man hat alles erklärt, sie können also alles erzählen", erklärte sie im Messengerdienst Telegram. "Seid nicht schüchtern", setzte sie an die BBC gerichtet hinzu. Russland habe in der Vergangenheit vergeblich "die Demütigungen" verurteilt, die London russischen Korrespondenten in Großbritannien bei der Visa-Vergabe zugefügt habe, erklärte die Ministeriumssprecherin. (dpa/jW)