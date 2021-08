Unsicherer Ölmarkt

imago images/Future Image Aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante sowie geringerer Lieferungen nach Asien hat der weltweite Bedarf an Erdöl abgenommen

Der jüngste Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA), der am Donnerstag veröffentlicht wurde, hat die Erdölpreise – vermutlich nur kurzzeitig – ins Rutschen gebracht. Ein Barrel der international wichtigsten Orientierungsmarke Brent Crude kostete am Wochenende ungefähr zwei US-Dollar weniger als kurz zuvor. Am Montag vormittag schien sich der Brent-Preis jedoch wieder bei knapp 70 Dollar (etwa 59 Euro) einzupendeln. Anfang Juli war Brent noch mit rund 77 Dollar gehandelt worden. Auf die ersten siebeneinhalb Monate des Jahres betrachtet haben die Ölpreise dennoch um annähernd 40 Prozent zugelegt.

Die in Paris ansässige IEA hat das jüngste Nachgeben der Preise mit der »Korrektur« ihrer letzten Schätzungen für das Wachstum der globalen Nachfrage nach Erdöl bis zum Jahresende ausgelöst. Aufgrund der »raschen Ausbreitung der Delta-Variante von Covid-19« und geringerer Lieferungen »nach China, Indonesien und andere Teile Asiens« habe der weltweite Bedarf an Erdöl im Juli im Vergleich zum Juli um 120.000 Barrel pro Tag (bpd) abgenommen.

Für das zweite Halbjahr hat die IAE ihre Wachstumsprognose für die globale Nachfrage um 500.000 bpd gesenkt und kommt so – auf das gesamte Jahr 2021 bezogen – zu einer neuen Schätzung des Weltverbrauchs von durchschnittlich 96,2 Millionen bpd. Auf dieser Basis entspräche die gerade vorgenommene Korrektur lediglich 0,52 Prozent der globalen Nachfrage. Sie ist also längst nicht so dramatisch, wie es viele Pressemeldungen und die ersten hektischen Reaktionen an den Börsen erscheinen ließen.

Außerdem handelt es sich um den momentanen Versuch einer Prognose, die von mehreren nicht wirklich berechenbaren Faktoren abhängt. Dazu gehören der weitere Verlauf der Pandemie und damit einhergehende Unterbrechungen und Kürzungen der Produktion ebenso wie Vermutungen über die Erfolge der weltweiten Impfkampagnen, die wiederum durch eine nachlassende Wirksamkeit der Impfungen beeinträchtigt werden könnten.

Unter diesen Aspekten ist das Gesamtbild der IEA anscheinend etwas pessimistischer als das der »OPEC plus« – größter internationaler Zusammenschluss erdölproduzierender Länder, an dessen Spitze Saudi-Arabien und Russland stehen. Die 23 Staaten umfassende Gemeinschaft veröffentlichte ebenfalls am Donnerstag, fast zeitgleich mit der IEA, ihren aktuellen Monatsbericht. Dort wird die bisherige Sicht bekräftigt, dass sich die Pandemie abschwäche und eine stabile Erholung der Wirtschaft zwar nicht absolut sicher sei, aber doch einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit habe.

Ausgehend von dieser Einschätzung hat die »OPEC plus« im Juli beschlossen, die im April 2020 vorgenommene Kürzung ihrer Fördermenge um 9,7 Millionen bpd auch weiterhin planmäßig zurückzunehmen. Daran soll offenbar festgehalten werden. Die nächste Ministerkonferenz der Gemeinschaft soll am 1. September stattfinden.