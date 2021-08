Wirtschaftshilfen sollen verlängert werden

Michael Kappeler/dpa Ein echter Freund der Unternehmer, doch die danken es ihm nicht: Peter Altmaier (CDU)

Berlin. Die Coronawirtschaftshilfen sollen bis zum Jahresende verlängert werden. Das teilte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Dienstag nach den Beratungen von Bund und Ländern mit. »Wir haben heute gemeinsam in der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen, die Überbrückungshilfen für Unternehmen, die von den Coronafolgen besonders betroffen sind, bis Ende des Jahres zu verlängern«, erklärte Altmaier. »Wir stehen damit weiter fest an der Seite unserer Unternehmen und Beschäftigten.« Nach Informationen der Deutschen Presseagentur sollen auch die Erleichterungen zum Zugang für das Kurzarbeitergeld nun bis Jahresende laufen, wie es in Regierungskreisen hieß.

Unterdessen beklagt sich die Kapitalseite. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hat Bund und Länder aufgefordert, das verpflichtende Testangebot der Unternehmen zu beenden. »Der Staat darf die Kosten für Tests nicht einseitig auf die Arbeitgeber abwälzen«, erklärte die BDA am Dienstag nach den Beratungen von Bund und Ländern. Die entsprechende Regelung in der Coronaarbeitsschutzverordnung müsse daher spätestens mit dem 11. Oktober auslaufen. Von diesem Tag an sollen bisher kostenlose Bürgertests nicht mehr gratis sein. »Der Bundestagswahlkampf darf nicht auf dem Rücken der Arbeitgeber ausgetragen werden«, barmte der BDA. (dpa/jW)