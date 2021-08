Sachsen-Anhalt: Koalitionsverhandlungen abgeschlossen

Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa Die Parteispitzen von FDP, CDU und SPD stellten am Montag abend in Magdeburg den Entwurf für einen Koalitionsvertrag vor

Magdeburg. Gut zwei Monate nach den Landtagswahlen sind die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt nun abgeschlossen. Wie die Parteivorsitzenden am Montag mitteilten, einigten sich Spitzenvertreter der drei Parteien auf einen Entwurf für einen Koalitionsvertrag. CDU-Landeschef Sven Schulze sagte, man wolle die »Deutschland-Koalition« in Sachsen-Anhalt ins Leben rufen. Die Mitglieder der Parteien müssen dem Entwurf nun noch zustimmen, bei der FDP wird dafür ein Parteitag dienen. Eine schriftliche Fassung des Koalitionsvertrages soll nun in den nächsten zwei Tagen verschickt werden.

Zuletzt hatte es unter den Koalitionären in der vergangenen Woche Streit gegeben, weil offenbar Pläne für die Verteilung von Posten in Ministerien vor vollendeter Absprache öffentlich gemacht worden waren. Nach mehrstündigen Verhandlungen hatten sich die Parteien auf eine Einigung am Montag verständigt.