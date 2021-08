Die ersten Zähne

imago images/Hübner Na, gib schon her: Spieler des VfB Lübeck und FC St. Pauli II in Erwartung des Balls (Lübeck, 14.8.2021)

Nach der Bayern-, Südwest- und Nordoststaffel starteten an diesem Wochenende die Regionalligen Nord und West in den Spielbetrieb. Mit dabei waren zwei namhafte Rückkehrer und einige Geheimfavoriten, die vom Ticket für die Drittklassigkeit träumen dürfen. Während in der Regionalliga West knappe drei Monate seit dem letzten Spiel vergangen sind, waren es in der Nordstaffel sage und schreibe 15. Das wirft Kaderplanungen und Mannschaftsgefüge durcheinander und macht es uns Sportreportern nicht gerade leichter, Favoriten zu benennen.

Wenn es doch einen Favoriten in der Nordstaffel geben sollte, wäre auf jeden Fall der VfB Lübeck zu nennen. Nach seinem einjährigen Intermezzo in der dritten Liga gibt es in diesem Jahr wieder harte Regionalligakost an der Lohmühle. Aus namhaften Gegnern wie dem 1. FC Magdeburg und Kaiserslautern sind Eintracht Norderstedt und der Heider SV geworden. Sagenhafte 17 Neuzugänge sprechen für einen deutlichen Umbruch, und das Durchschnittsalter des neuen Personals von 21,6 Jahren sorgt hoffentlich für frischen Wind. Zum Auftakt standen sich am Freitag der VfB und die Zweitvertretung des FC St. Pauli gegenüber, dessen erste Herrenmannschaft quasi zeitgleich im Hamburger Stadtderby mit 3:2 gegen den HSV gewann. Dort zeigten die Marzipanstädter das erste Mal Zähne und bewiesen mit dem 3:0 an der Lohmühle einen kühlen Kopf. Den Stadtrivalen des VfB, der 1. FC Phönix Lübeck, erwischte es eiskalt – 0:4 gegen abgeklärte Norderstedter. Wer sich am Ende durchsetzen und in der Relegation auf den Vertreter von Nordost treffen wird, ist also umkämpft wie nie, auch Weiche Flensburg und Kiel II dürften sich Hoffnungen machen, dem TSV Havelse nachzueifern, der in der diesjährigen Relegation den Bayern-Vertreter Schweinfurt bezwang.

Im Westen gab es zwar keinen Aufsteiger, dafür einen altbekannten Vertreter. Der KFC Uerdingen tritt zur neuen Saison in der vierten Liga an, nachdem es in der Sommerpause turbulente Szenen rund um Investor Michail Ponomarew gegeben hatte (jW berichtete). Mit einer runderneuerten Mannschaft schmeißt sich der KFC nun also ins Abenteuer Regionalliga. Die Spieler von der Grotenburg dürfen als Wundertüte der Saison gesehen werden. Erster Gegner war am Samstag Rot-Weiß Oberhausen. Die Mannschaft von Mike Terranova wurde im letzten Jahr runderneuert und dürfte jetzt, als eingespielte Truppe, oben angreifen. Mit Nico Klaß von Eintracht Braunschweig ist nun außerdem ein 15maliger Zweitligaakteur dabei. Gleichwohl konnte die Mannschaft der Kleeblätter überzeugen, sie sorgte mit einem 6:0 für klare Verhältnisse, die Uerdinger hatten nicht den Hauch einer Chance. Einzig die nicht ganz optimale Chancenverwertung verhinderte einen höheren Sieg. Die Uerdinger Fans spendeten ihrer Mannschaft nach Abfiff trotzdem Applaus. Man ist anscheinend froh, Ponomarew los zu sein.

Größter Favorit auf den Titel der Weststaffel ist vermutlich der SC Preußen Münster, möglicherweise wird der erste größere Sieg am grünen Tisch ausgefochten. Nachdem der Wolfsburger Coach Mark van Bommel in der ersten Runde des DFB-Pokals gleich sechsmal ausgewechselt hatte (erlaubt sind fünf Wechsel), legten die Fahrradstädter Einspruch ein. Nun kommt es zur mündlichen Verhandlung vor dem DFB-Schiedsgericht. Ihr Auftaktspiel bestritten die Preußen gegen die Aachener Alemannia, die Partie endete mit 2:1 für SC Preußen Münster – dank des Siegtreffers von Jannik Borgmann in der 93. Minute.

Auch mit Rot-Weiss Essen wird zu rechnen sein, die sich aufgrund ihres Erfolges beim DFB-Pokal – sie kamen bis ins Viertelfinale – über einen warmen Geldregen freuen durften. Die erste Auswärtsfahrt führte die Kicker von RWE nach Bonn, am Ende stand ein ungefährdetes 3:0 auf der Anzeigetafel.