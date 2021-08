Kräftige Selbstorganisation

imago images/Photo12 Marxistischer Theoretiker und Politiker: Antonio Gramsci (1935)

Die strukturelle Krise des neoliberalen Kapitalismus ist durch die Coronapandemie sichtbarer geworden. Es gibt eine weltweite Krise des »Vertrauens« in den Staat. Antonio Gramsci beschrieb so eine Situation, in der »die großen Massen sich von der traditionellen Ideologie entfernt haben, nicht mehr an das glauben, woran sie zuvor glaubten«, als eine Krise, in der die »herrschende Klasse den Konsens verloren hat« und ihre Rolle »nicht mehr ›führend‹, sondern einzig ›herrschend‹« wahrnehmen kann. Allerdings ist auch Gramscis Satz noch aktuell, wonach »das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann«.

Mit solchen Formulierungen wandte er sich gegen mechanistische Illusionen: Weder die abnehmende Fähigkeit zur Integration noch eine schwächelnde Hegemonie reichen aus, um den Kapitalismus zu überwinden. Das kann nur kräftiger Selbstorganisationen »von unten« gelingen.

Solche grundlegenden Passagen in den »Gefängnisheften« zu finden und zu kontextualisieren, ist durchaus schwierig. Politisch aktuell gebliebene Argumentationen sind eingebettet in weitschweifige Auseinandersetzungen mit zeitgenössischen, längst vergessenen wissenschaftlichen Positionen. Der Zugang wird leichter, wenn die »Gefängnishefte« in Bezug gesetzt werden zu Gramscis politischer Arbeit vor der Haft. Dies ist der Vorzug der von Johannes Bellermann vorgelegten Einführung in Gramscis Denken, die dem Journalisten und kommunistischen Politiker fast so viel Raum wie den Gefängnisheften gibt.

Die oben zitierte Passage beruht auf Erkenntnissen, die Gramsci im Verlauf der hegemonialen Krise der herrschenden Klassen in Europa nach dem Weltkrieg von 1914 bis 1918 gewann. Als politischer Akteur im industriellen Turin war er bis 1920 überzeugt, dass auch außerhalb Russlands Räterepubliken durchgesetzt werden würden. Obwohl es der liberalen Regierung Italiens nicht gelang, die im ganzen Land aufflackernden Klassenkämpfe unter Kontrolle zu bringen, erwies sich die in konkurrierende Organisationen gespaltene Arbeiterbewegung als zu schwach für den Umsturz. Die Regierenden fanden eine Lösung, indem sie den faschistischen Terror gegen die Arbeiterbewegung förderten und Mussolini 1922 die Regierungsgewalt übertrugen.

Gramsci war früher als andere Theoretiker der Linken der Meinung, dass das liberale Regime gegenüber dem Faschismus verteidigt werden müsse: Letzterer zielte auf die völlige Vernichtung der Arbeiterorganisationen, während die Liberalen sie geduldet hatten. Gramscis frühe Faschismusanalysen führten dazu, dass er 1924 in der nur noch halblegal agierenden italienischen KP eine Orientierung auf breite gesellschaftliche Bündnisse durchsetzte, die freilich erst viel später realisiert werden konnte.

Die Themen der Gefängnishefte ergaben sich aus der Erkenntnis dieser längerfristigen Perspektive, die zunächst die Wiederherstellung und Ausweitung demokratischer Verhältnisse voraussetzte. Um einen kollektiven Willen zu entwickeln, würde die Arbeiterklasse auch Bündnisse mit Intellektuellen benötigen, denn Subalternität könne nur durch Aufbrechen sowohl der Alltags- als auch der Hochkultur überwunden werden. Gramsci war sich schon als junger Journalist darüber klar, dass einer solchen Kulturrevolution die manipulative Kraft der modernen Massenkultur entgegensteht.

Ein dritter Teil des Buchs beschäftigt sich mit der Veröffentlichungsgeschichte von Gramscis Werk und dessen Rezeption durch aktuelle Wissenschaftsströmungen. Wichtig ist Bellermanns Auseinandersetzung mit der schon länger existierenden Gramsci-Rezeption von rechts. Er stellt klar, dass es sich um eine rein formale Adaption der Hegemonietheorie handelt, die konträr zu Gramscis Ziel einer hierarchiefreien Gesellschaft steht.