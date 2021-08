Die US-amerikanische Folksängerin und Songschreiberin Nanci Griffith ist tot. Die Grammy-Preisträgerin, durch Songs wie »Love at the Five and Dime« und »Trouble in the Fields« bekannt, wurde 68 Jahre alt. Ihr Management gab den Tod der gebürtigen Texanerin am Freitag bekannt, ohne die Todesursache zu nennen. Mit dem Album »Other Voices, Other Rooms« (1994) hatte Griffith den Grammy für das beste zeitgenössische Folk-Album gewonnen. Als Gaststars wirkten unter anderem Bob Dylan, Emmylou Harris und John Prine mit. (dpa/jw)