China erneut Exportweltmeister

Chinatopix/AP/dpa Seit 2020 hat China die BRD als Spitzenreiter bei der Ausfuhr von Maschinen abgelöst (Hafen von Qingdao, 4.6.2021)

Die Exporte von Maschinen und Anlagen aus China dürften größer ausfallen. Laut einer am Freitag von der deutschen bundeseigenen Wirtschaftsfördergesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) vorgelegten Studie werden sie um rund 31 Prozent auf 296 Milliarden Dollar zulegen. Damit läge die Volksrepublik erneut vor den deutschen Maschinenbauern, deren Ausfuhren zum Jahresende nur eine Steigerung um 13 Prozent auf 249 Milliarden Dollar prognostiziert wird.

2020 war die Volksrepublik in dieser Branche erstmals an Deutschland vorbeigezogen, doch fiel der Vorsprung mit sechs Milliarden Dollar viel kleiner aus als mit den nun erwarteten rund 47 Milliarden Dollar. »Dank Corona wurde China 2020 erstmals zum größten Lieferland von Maschinen weltweit«, heißt es in der Untersuchung. Das schnelle Hochfahren der dortigen Industrie nach dem strikten »Lockdown« habe dies ermöglicht.

»Die chinesische Konkurrenz läuft deutschen Exporteuren in immer mehr Segmenten den Rang ab«, heißt es in der Studie. Von den 28 Untersegmenten des Maschinen- und Anlagenbaus habe die Volksrepublik 2020 bereits in 16 Sparten vor Deutschland gelegen. »Dazu gehören Bereiche, in denen Deutschland traditionell wertmäßig viel exportiert.« Genannt werden etwa die Bereiche Armaturen, Fördertechnik, Heiz-, Kühl-, Klimatechnik sowie Berg-, Hoch- und Tiefbaumaschinen.

Im Vergleich zu 2010 steigerten die deutschen Maschinenbauer ihre weltweiten Lieferungen 2020 um 8,7 Prozent. »Anbieter aus dem Reich der Mitte haben ihre Exporte im gleichen Zeitraum hingegen nahezu verdoppelt«, so die Studienautoren. »Der Trend zeigt, dass der deutsche Export auch dieses Segment langfristig an chinesische Maschinenbauer verlieren dürfte.« Allerdings produzieren auch viele ausländische Unternehmen in China, darunter einige Maschinenbauer.

Beijing will die Technologieführerschaft in ausgewählten Industriezweigen erringen, wozu das Programm »Made in China 2025« initiiert wurde. »Dabei greift die chinesische Führung in den Markt ein, indem sie unter anderem chinesische Staatsunternehmen subventioniert und gegenüber ausländischen Anbietern bevorzugt«, so die Studie. (Reuters/jW)