Volle Fahrt in die Klimakatastrophe

Von wegen »klimaneutral«: Die Regierung lässt lieber Kohle verfeuern

Der Ausstoß an Treibhausgasen in Deutschland wird nach Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende in diesem Jahr deutlich steigen. Die Emissionen dürften gegenüber 2020 voraussichtlich um rund 47 Millionen Tonnen zulegen, heißt es in der Analyse.

Deshalb werde der Rückgang der Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 lediglich 37 Prozent betragen. Im Coronajahr 2020 lag der Ausstoß an Treibhausgasen mit rund 739 Millionen Tonnen 40,8 Prozent unter dem im Ausgangsjahr 1990. Deutschland hatte damit das Klimaziel eines Rückgangs um 40 Prozent erreicht, weil im Shutdown in Fabriken zeitweise nicht mehr produziert wurde und es weniger Reisen mit dem Auto oder dem Flugzeug gab. Gut ein Drittel der Minderungen waren nach Angaben des Umweltbundesamtes Folge der Pandemie.

Inzwischen ist die Wirtschaft wieder angelaufen und auf den Straßen ist wieder mehr Verkehr. »Der vermeintliche Erfolg von 40 Prozent Emissionsminderung im letzten Jahr war kein wirksamer Klimaschutz, sondern eine Eintagsfliege, bedingt durch Corona und Sondereffekte«, erklärte Agora-Direktor Patrick Graichen. Deutschland werde 2021 den höchsten Anstieg der Treibhausgasemissionen seit 1990 verzeichnen. »Das übertrifft selbst den Anstieg nach der Wirtschaftskrise 2009/2010.«

Ungünstige Wetterbedingungen führten zudem dazu, dass die Stromgewinnung aus alternativen Energieträgern stockte. So ging die Erzeugung durch Windkraftanlagen an Land in den ersten sechs Monaten um 20 Prozent zurück. Auch im Juli war die Entwicklung ungünstig. Nach Angaben der Bundesnetzagentur lag die Stromerzeugung mit Hilfe erneuerbarer Energieträger wetterbedingt 6,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Im Gegenzug laufen konventionelle Kraftwerke häufiger. Der Energiekonzern RWE hatte mitgeteilt, dass seine Stromproduktion aus Braunkohle im ersten Halbjahr fast 50 Prozent höher war als im Vorjahreszeitraum. Braunkohlekraftwerke stoßen besonders viel Kohlendioxid aus.

Dabei hat sich die Bundesregierung ein hehres Ziel für den Abbau der Treibhausgasemissionen gesetzt. Im neuen Klimaschutzgesetz wurde erklärt, bis 2045 »treibhausgasneutral« werden zu wollen – also nur noch so viele Treibhausgase auszustoßen, wie wieder gebunden werden können. Auf dem Weg dorthin sollen die Emissionen bis 2030 um 65 Prozent sinken, bis zum Jahr 2040 soll ein Rückgang um 88 Prozent erreicht sein.

Das Gesetz legt auch Jahresemissionsmengen in den einzelnen Wirtschaftsbereichen wie Verkehr, Gebäude oder Industrie fest. Diese Ziele für 2021 werden laut Agora verfehlt. »Damit ist ein Sofortprogramm mit wirksamen Klimaschutzmaßnahmen quer durch alle Sektoren nicht nur notwendig, sondern auch rechtlich zwingend«, forderte Graichen. Die künftige Bundesregierung müsse innerhalb der ersten 100 Tage »das größte Klimaschutzsofortprogramm auf den Weg bringen, das es in der Bundesrepublik je gegeben hat«. (dpa/jW)