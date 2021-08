Tod und Zerstörung

Joseph Odelyn/AP Photo/dpa

Bei einem verheerenden Erdbeben in Haiti sind mindestens 304 Menschen getötet und über 1.800 verletzt worden. Das teilte der Katastrophenschutz des Landes am Samstag abend auf Twitter mit. Wie hier in Les Caiyes wurden zahlreiche Gebäude zerstört. Weitere Opfer werden befürchtet. Rettungskräfte und Bürger bargen in den Stunden nach dem Unglück viele Menschen aus den Trümmern. Erst im Jahr 2010 war es zu einem verheerenden Erdbeben gekommen, bei dem mehr als 220.000 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 300.000 verletzt worden waren. (dpa/jW)