Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, Torstr. 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de verlosen wir zweimal das Buch: »Grenzen« von Klaus Emmerich, erschienen im Verlag am Park.

Das Buch »Afrika sichtbar machen« von Ngũgĩ wa ­Thiong’o. Mit Essays über Dekolonisierung und Globalisierung, herausgegeben von »Stimmen Afrikas« und »Eine-Welt-Forum Münster e. V.«, erschienen bei Unrast, haben gewonnen: Karin Bamberger aus Rangsdorf und Georg Blaha aus München.