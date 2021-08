Alte Blumen

Unter einer Pyramide in der mexikanischen Ruinenstadt Teotihuacán sind einem Medienbericht zufolge vier Blumensträuße gefunden worden, deren Alter auf mehr als 1.800 Jahre geschätzt wird. Der zuständige Archäologe Sergio Gómez sprach von einem »sehr wichtigen Fund«, wie die Zeitung La Jornada am Donnerstag berichtete. Dieser wurde demnach in einem Tunnel 18 Meter unter dem Tempel des Gottes Quetzalcóatl gemacht – einer der drei Hauptpyramiden der »Stadt der Götter«, rund 50 Kilometer nordöstlich von Mexiko-Stadt. (dpa/jW)