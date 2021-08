Kleineres Stück vom Kuchen

Andreas Gebert/REUTERS Seit der Übernahme des Augsburger Roboterbauers Kuka im Jahre 2016 geht die Bundesregierung stärker gegen Investoren aus der Volksrepublik vor

Chinesische Investoren geben weniger Geld in Deutschland aus. Die Zahl der Übernahmen hiesiger Unternehmen ist laut einer am Freitag veröffentlichten Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken.

2020 sei es bei elf Unternehmen zu einer Übernahme durch Finanziers aus der Volksrepublik gekommen. Das sei der niedrigste Wert seit zehn Jahren und nicht einmal ein Viertel der 48 mehrheitlichen oder vollständigen Übernahmen aus dem Jahr 2016. Damals hatten Unternehmen aus der Volksrepublik erstmalig mehr Geld in Deutschland ausgegeben als Konzerne aus der BRD in China.

Ein wesentlicher Faktor, der den Trend abschwächte, dürfte die sogenannte FDI-Screening-Verordnung der EU sein, die am 11. Oktober 2020 in Kraft getreten ist. Demgemäß können Übernahmen von Investoren aus Drittstaaten, die es auf Firmen in der EU abgesehen haben, untersagt oder an Bedingungen geknüpft werden. In Deutschland hatte die Bundesregierung zuvor bereits die geltende außenwirtschaftliche Investitionsprüfung verschärft. Zwischen 2011 und 2020 haben laut der Studie Investoren aus der Volksrepublik China deutsche Unternehmen in 173 Fällen komplett übernommen, bei weiteren 70 Firmen sind sie mit mindestens 50 Prozent eingestiegen. Bei 151 handelte es sich um private, 42 waren Staatsunternehmen.

Die große Mehrheit der übernommenen Konzerne in der BRD werde aktuell weiter vom ursprünglichen chinesischen Käufer gehalten. Insgesamt trennten sich chinesische Investoren nur selten von ihren deutschen Tochterunternehmen. Falls doch, sei der Hintergrund fast immer eine starke finanzielle Notlage gewesen. »Rückmeldungen aus einigen betroffenen deutschen Tochterunternehmen zeigen, dass der finanzielle Druck der chinesischen Mutterkonzerne auf die deutschen Standorte deutlich gestiegen ist«, heißt es in der Studie. »In einzelnen Fällen gehören Lohnverzicht und Stellenabbau zu den aktuellen Anforderungen der chinesischen Gesellschafter.« Bei vielen der übernommenen Unternehmen dürften die Standortsicherungsvereinbarungen, die während der Übernahme abgeschlossen wurden, inzwischen ausgelaufen sein. Damit sei auch der Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen entfallen. »Hinzu kommt, dass sich viele chinesische Mutterkonzerne selbst in einer neuen Ausrichtung der Unternehmensstrategie befinden, was die künftige Rolle der deutschen Standorte im Konzern beeinflussen wird«, erläutern die Autoren.

Dreht sich der Wind also? In einer ausführlichen Untersuchung des Journalistennetzwerkes »Investigative Europe«, rund um den Tagesspiegel-Redakteur Harald Schumann, hieß es im September 2019 noch: »Chinas wirtschaftlicher Vorstoß nach Europa hat Unternehmen von Norwegen bis Griechenland Wachstum und Jobs gebracht und ist in den meisten Fällen auch bei den Arbeitnehmern willkommen, bisher gibt es keine Belege für wirtschaftlichen Schaden.«

Die staatliche Zeitung China Daily hob am Dienstag hervor: »Angesichts des riesigen Inlandsmarktes, dessen Nachfrage nach Konsumgütern und Dienstleistungen noch nicht vollständig gedeckt ist, ist es verständlich, dass chinesische Unternehmen bei Investitionen im Ausland meist zurückhaltend sind.« Wenn in einem vertrauten und sicheren Geschäftsumfeld noch Gewinne zu erwirtschaften und ein riesiger Markt zu erkunden ist, würden nur wenige Unternehmer die vielen Unsicherheiten ignorieren und im Ausland investieren. Und doch hätten viele Unternehmen einen guten Grund gefunden, »global zu werden«. Bis Ende 2019 hatten nach offiziellen Angaben 27.000 chinesische Unternehmen 44.000 Firmen in 188 Ländern und Regionen gegründet. Chinesische Unternehmen bauten in vielen Ländern Eisenbahnen, U-Bahnen, Autobahnen, Flughäfen, Häfen und andere Infrastruktureinrichtungen. Neben ordentlichen Gewinnen und einer stabilen Rohstoffversorgung hätten die Projekte dazu beigetragen, die Lebensgrundlage der Bevölkerung zu verbessern.