Warnung vor »falscher Sicherheit«

imago images/Reichwein Ein Anstieg von Infektionen könnte sich bei fortgeschrittenen Impfbemühungen weniger stark auf die Belegung von Intensivstationen auswirken

Die Abkehr vom Inzidenzwert als wichtigste Kennziffer für die hiesige Coronapolitik zeichnet sich ab. Vor diesem Hintergrund warnen Intensivmediziner in der Bundesrepublik davor, sich hinsichtlich derzeit niedriger Zahlen von Coronapatienten in Krankenhäusern »in falscher Sicherheit« zu wiegen. Zwar seien im Moment nur etwa drei Prozent der Betten von mit Corona infizierten Patienten belegt, jedoch sei bereits ein Anstieg von Coronafällen auf Intensivstationen zu beobachten, erklärte der Präsident des Intensivmedizinerverbandes DIVI, Gernot Marx, gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). Laut DIVI befanden sich bis Donnerstag nachmittag 470 Coronapatienten bundesweit in klinischer Behandlung, 232 von ihnen wurden invasiv beatmet.

Marx raunte, die Quote werde in den kommenden Wochen weiter steigen, die Infektionszahlen vermutlich größer werden. Die Anzahl der Personen, die wegen einer Ansteckung mit dem Coronavirus in stationärer Behandlung seien, steige seit Anfang August rund einen Monat früher an als im Vorjahr. Wegen der fortgeschrittenen Anzahl an Geimpften in der Bevölkerung sei laut dem Intensivmediziner jedoch nicht gleichermaßen mit einer stärkeren Belastung der Kliniken zu rechnen.

Nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Freitag haben mehrere Bundesländer eine steigende Nachfrage nach Coronaschutzimpfungen verzeichnet. Die Hamburger Sozialbehörde erklärte demnach, seit dem Ende der Sommerferien habe die Zahl der Impfungen »deutlich angezogen«. In Hamburg werde derzeit der Impfstoff von Johnson & Johnson besonders nachgefragt, was vermutlich darauf zurückzuführen sei, dass keine zweite Injektion für eine Immunisierung notwendig ist. Auch in Sachsen und Baden-Württemberg ließe sich laut dem Bericht zufolge eine leichte Steigerung der täglich durchgeführten Impfungen feststellen. Das baden-württembergische Gesundheitsministerium teilte jedoch mit, es könne »erst in einigen Tagen sagen«, ob sich ein Trend abzeichne.

Die Spitzen von Bund und Ländern hatten sich am Dienstag darauf verständigt, die kostenlosen Bürgertests ab 11. Oktober abzuschaffen, um die Bereitschaft der Bevölkerung, sich impfen zu lassen, zu erhöhen. Ab 23. August sollen zudem verschärfte Testvorschriften für Innenräume gelten, die besonders Ungeimpfte betreffen dürften.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) wird derweil wohl in der nächsten Woche eine aktualisierte Empfehlung zur Impfung von Kindern gegen das Coronavirus veröffentlichen. Diese Aktualisierung sei »gerade in der letzten Bearbeitung«, sagte der Berliner Kinder- und Jugendarzt Martin Terhardt am Donnerstag abend im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Man werde »versuchen, der Politik ein wenig entgegenzukommen«, so Terhardt.

Das Gremium wurde in den vergangenen Wochen von verschiedenen Politikern aufgefordert, die Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zu überdenken. Bislang empfiehlt die Stiko in der Altersgruppe eine Immunisierung, wenn Vorerkrankungen oder chronische Lungenkrankheiten vorliegen – oder es eine einer Risikogruppe angehörige Person im Umfeld gibt. (dpa/AFP/jW)