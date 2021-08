Es wird heiß

Sydney. Der australische Fußballverband (FFA) will nach der Frauenweltmeisterschaft im Jahr 2023 auch eine Männer-WM ausrichten. Wie hochrangige Mitarbeiter der FFA mitteilten, entwickle der Verband derzeit Pläne für eine Bewerbung um die Weltmeisterschaft 2030 oder 2034. Bislang fand noch keine Fußball-WM der Männer in Down Under statt, bei den Frauen richtet Australien das Turnier 2023 gemeinsam mit Neuseeland aus. »Wir werden ein Vermächtnis für den Fußball schaffen, aber wir müssen noch mehr aus diesem Turnier herausholen, und es könnte ein Sprungbrett für weitere FIFA-Wettbewerbe sein, wenn wir es erfolgreich durchführen«, sagte Verbandsgeschäftsführer James Johnson der Zeitung The Australian. (sid/jW)