Was kommt?

Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa Immerhin: Ein paar Fans sind schon da

Am heutigen Freitag abend geht die Bundesliga in die neue Saison. Was mag da kommen? Eine komplette Saison mit Fans? Werden die Stadien bald voll sein, wie für die Niederlande angekündigt? Werden Coronabeschränkungen demnächst ganz aufgehoben wie in Dänemark und England? Keiner weiß es.

Was wir wissen: So mancher Verein will weiter machen, als hätte es Corona oder eine Taskforce Profifußball nie gegeben. Von demütigen Vereinen war zuletzt viel zu hören gewesen. Fast wäre man den reumütigen Äußerungen auf den Leim gegangen.

Statt dessen hören wir von strafrechtlichen Ermittlungen in Augsburg wegen »Unregelmäßigkeiten« bei der Bezahlung von Trainern aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Darüber hinaus kündigen Vereine zum Teil drastische Erhöhungen der Ticketpreise an. Auch wenn nicht von der Hand zu weisen ist, dass es im Profifußball Einbußen durch Corona gab, darf ein Finanzausgleich nicht auf Kosten der Fans oder engagierter Nachwuchstrainer gehen. Die Vereine sind in der Pflicht – nicht die Fans. Erstere müssen beweisen, dass sie in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht bloß heiße Luft rausgeblasen haben. Themen gäbe es einige. Da wäre die Aufhebung von Stadionverboten, Fan-Datenschutz, ein Bekenntnis dahingehend, dass personalisierte Tickets temporär sein werden.

Die Vereine hierzulande tun gut daran, sich nicht dem internationalen Irrsinn dieser Zeit anzudienen, wo mal eben der Eiffelturm zur Präsentation eines neuen Spielers angemietet wird, der dann im Jahr ein Grundgehalt von mindestens 30 Millionen Euro bezieht. Nicht zuletzt dank solcher Aktionen fällt es Fans zunehmend schwer, dem großen Fußball zu folgen.

»Sport frei!« vom Fananwalt.