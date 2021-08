Tief im Westen

imago images/Laci Perenyi VfL Bochum – SV Sandhausen, 3:1: Thomas Reis herzt Anthony Losilla

Rückblick

31.3.2011: »Fußball ist nicht nur ein Spektakel: Es ist vor allem ein Gefühl«, sagt Ronald Reng, der beste deutsche Fußballautor, im »Riff« am Rande des Bochumer Bermudadreiecks. »Scudetto« heißt die Veranstaltungsreihe. In ihr wird Frank Goosen bald seine (bis heute regelmäßig aktualisierte) »Trapattoni-Flasche-leer-Parodie« aus VfL Bochum uraufführen: »Was erlaube Kott-e-buss-e!?!«

4.5.2021: Zahnarzttermin. Er beruhigt meine Nerven in bewährter Manier: »Alles in Ordnung. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen.« Puh. »Die machen das.« Ach so. Der drittletzte Spieltag der Zweitligasaison steht ja an, gegen unbequeme Regensburger. Es kann alles noch verspielt werden.

7.5.2021: Zahnreinigungstermin. Im Warteraum geht mein Zahnarzt durchs Bild und sieht mich da sitzen. »Ich bin total fickerig wegen Sonntag«, sagt er und geht sorgenumwölkt zurück in sein Reich. Na toll.

9.5.2021: VfL Bochum – Jahn Regensburg nach 26 Minuten: 0:1. Endstand: 5:1. Vor dem Stadion wird gehupt.

15.5.2021: vorletzter Spieltag. Auswärts bei starken Nürnbergern. Mit einem Sieg sind wir aufgestiegen – es kann aber auch alles noch verspielt werden. Der Mannschaftsbus wird von einem 5.000er-Spalier am Stadion verabschiedet. Alle großen Zeitungen bringen VfL-Bochum-Storys. Grönemeyer hatte recht: »Was soll das?«

16.5.2021: 1. FC Nürnberg – VfL Bochum nach 75. Minute: 1:0. Endstand: 1:1. Weder verspielt noch aufgestiegen. Nächsten Sonntag von vorn. »In der Hölle wird schon Brennholz nachgelegt«, schreibt Christoph Biermann, der in Nürnberg war, für 11 Freunde.

22.5.2021: Über das letzte Saisonspiel gegen motivierte Sandhausener wird nur noch mittels knapper Blickkontakte kommuniziert. Wenn wir gewinnen, steigen wir auf. Wenn nicht, können wir immer noch alles verspielen, also Dritter werden. Heißt es nicht landläufig, beim Fußball würde so schön »der Kopf frei«?

23.5.2021: zwölf Uhr mittags. (Wenn schon dick auftragen, dann richtig.) Ich eröffne meiner Freundin, dass ich das Spiel in Bochum gucken muss, und fahre von Essen in meine Bochumer Wohnung. Am Hauptbahnhof angekommen, stelle ich fest, dass ich mein I-Pad mit dem geschnorrten Sky drauf in Essen gelassen habe. Entsetzen.

12.30 Uhr: Die Freundin sagt, sie sei »mit allem fertig geworden« (?) und komme mit Sky-Pad nach. Wenn sie am Essener Hauptbahnhof vorne einsteigt, ist sie schon fast in Bochum, denke ich.

12.40 Uhr: Die Stimmung in der Stadt, vor dem Nürnberg-Spiel noch voreilig vorfeiernd, ist angespannt, nervös, als ob ein Gewitter aufzöge. Anders als vor einer Woche kaum Fahnen, Schals oder Fensterschmuck. Menschenleere Straßen, kollektive Stille.

12.58 Uhr: anne Bude. Der Budenmann, sonst stets präsent, muss mühsam herangeklingelt werden. »Drei Flaschen Gründer Hell, bitte.« Im Stadion würde gleich gesungen werden. Fußball »ist vor allem ein Gefühl …«

Halbzeit: VfL Bochum – SV Sandhausen 1:1. Wenn Sandhausen noch ein Tor schießt, werden wir Dritter und »spielen« Relegation.

78. Minute: 2:1. Losilla! Der Käpt’n. 35 und seit zehn Jahren beim VfL.

87. Minute: Freistoß, 20 Meter vor dem Sandhausener Tor. Robert Zulj läuft an. Der Ball steigt mittig über die Mauer, schlägt eine Linkskurve und oben im Winkel ein. Eine Art Zahnarztruhe breitet sich in mir aus. Mehr Fiege.

Schlusspfiff: Die Stadt explodiert. Feuerwerk! Überall gehen Türen auf und glückselige blau-weiß gekleidete Frauen, Männer und Kinder laufen raus, egal wohin. Wir auch.

Etwas später sitzen wir im Bermudadreieck auf der Umrandung des Engelbert-Brunnens und saugen den Autokorso und die Gesichter auf. Ich esse eigentlich kein Fleisch mehr, habe aber eine Schale herrlichster Dönninghaus-Currywurst in der Hand. Football. Bloody hell.

*

Epilog

1.6.2021: Robert Zulj, mit 15 Vorlagen und 15 Toren die Seele des Bochumer Offensivspiels, geht für das doppelte Gehalt nach Dubai. Ausstiegsklausel.

2.7.2021: Der unpeinliche Trikotsponsor der vergangenen drei Jahre, ein holländisches Arbeitsklamotten-Unternehmen, wird von dem in Bochum ansässigen Immobilienkonzern abgelöst, über den alle drei Tage in junge Welt wegen Mietenkapitalismus berichtet werden muss.

7.8.2021: Die erste Pokalrunde gegen Viertligist Wuppertaler SV wird nach Verlängerung 2:1 gewonnen. Zäh.

*

Ausblick

13.8.2021: Morgen in Wolfsburg. Wenn van Bommel wieder sechsmal wechselt, hauen wir sie weg.

Wird es ein Jahr 1. Liga, mit unserem Zweitligaetat? Oder doch länger? Sanieren wir uns zumindest für künftig sorgenfreiere Zweitligaspielzeiten? Und was ist mit den Spielerverträgen, fast alle laufen 2022 aus?

(Trapattoni/Goosen, lispelnd.) »Isse doche so. Isse unsere Verein. Sinte hier gebore, kenne nix anders. Fans immer noch da, wenn Spieler weg und Trainer woanders mehr Geld. Aber wir immer da! Komme, wenn ssöne Wetter – komme auch, wenn sseiße kalt. Immer bleibe. Lache mitte Mannssaft. Weine mitte Mannssaft. Deshalb auch dürfe ssimpfe über Mannssaft. Musse ssimpfe! Hoffe, dann besser. Komme wieder. Musse immer wiederkomme. Nich anders konne. Il calcio siamo noi: alle ssusamme. Ich habe fertig noch lange nicht. Jetz gehte los.«