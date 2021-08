Gernot Huber Wenn der Arbeitsalltag in politische Aktion übergeht: Ford-Streik (Köln, 1973)

»Türme der Gastarbeiter« hießen die markanten Hochhäuser am Kölner Stadtrand früher im Volksmund, weil Firmen die dortigen Wohnungen an ihre neuen Arbeitskräfte aus Südeuropa vermieteten: Die Stadt hatte den Siedlungsbau an der Peripherie, umgeben von Äckern und Autobahnkreuzen, im Rahmen von Anwerbeabkommen mit Italien, Griechenland oder der Türkei in den 1970er Jahren eifrig vorangetrieben. Doch die Architektur scheint menschenleer: Die Bewohner fehlen auf den Werbebildern. Wo sind sie? Noch nicht da? Oder wollte man sie womöglich einfach nicht zeigen? Wer nicht in die modernen Wohnblocks zog, lebte in alten, baufälligen Häusern, den Überbleibseln des im Krieg zerstörten Deutschlands. Gebadet wurde in einer Plastikwanne im Wohnzimmer, das Wasser wurde auf einem Brikettofen erhitzt. Das Ankommen in Deutschland war für die Menschen aus dem warmen Süden nicht einfach: »Ich hatte das Licht verlassen und fand hier Dunkelheit und Düsternis«, so beschreibt es eine der vielen Protagonistinnen der Ausstellung »Vor Ort – Fotogeschichten zur Migration«, die jetzt im Kölner Museum Ludwig zu sehen ist.

Die Ausstellung versammelt Fotografien aus den Jahren 1955 bis 1989, und es ist ihr erklärtes Ziel, Gegenbilder zu zeigen, die das Unsichtbare sichtbar machen und dem Öffentlichen das Private gegenüberstellen. Wie erzählen diese Bilder von Selbstverortung, von der Gestaltung der eigenen Lebensumwelt und der Eroberung von Freiräumen, die so für die angeworbenen »Gastarbeiter« nicht vorgesehen waren? Die aus privaten Fotografien zusammengesetzte Geschichtsschreibung kehrt den gewohnten Blick um. Sie stellt einen integralen, oft übersehenen Bestandteil deutscher Nachkriegsgeschichte dar und hat, auch wenn es diesen Umstand gerne verdrängt, Deutschland, wie es heute aussieht, sehr entscheidend geprägt.

Ein anderes Beispiel: Asimina Paradissa wurde in Vrasta in Griechenland geboren. Als Mädchen stickte sie, um Geld zu verdienen, für 1.000 Stiche gab es drei Drachmen. Mit 19 arbeitete sie im Straßenbau, danach in einem Steinbruch. Um vier Uhr fuhr sie von zu Hause los, um sechs begann die Arbeit, bei der sie Steine mit dem Hammer zerkleinerte und die Mineralien freilegte. Ein anderes Bild zeigt sie schon in Deutschland, bei der Fertigung von Autoschlössern, die sie 32 Jahre lang für VW, Ford und Mercedes baut. Nebenher putzt sie zehn Stunden pro Woche in einer Fabrik für Schraubenzieher. Sie kauft sich eine Schreibmaschine mit griechischen Buchstaben, um darauf Gedichte zu schreiben, und auch ihre Kamera hat sie immer dabei. Ihre Bilder sind nicht nur Schnappschüsse, sie versteht Fotografie als eigenständige Kunstform des täglichen Lebens, die sich nun im musealen Kontext wiederfindet.

Auf den ersten Blick mag es verwundern, dass eine Ausstellung wie diese den Weg in eines der bekanntesten deutschen Kunstmuseen findet. Aber wer sagt, was Kunst ist und was nicht, und für wen hängt man welche Bilder an die Wand? Dem Museum kommt dadurch jedenfalls eine durchaus progressive, emanzipatorische Rolle zu, die ein demokratisches Kunstverständnis fördert und das Haus nicht zuletzt für ein multikulturelles Publikum erschließt.

Ihre eigentliche Bedeutung erhalten viele der Geschichten, denen man auch in Interviews auf Audiostationen folgen kann, wenn sich das Anekdotische ästhetisch, historisch oder soziologisch zu Mustern verdichtet. Die Trennung von der Heimat, harte Arbeit und der Kampf um Selbstbestimmung enthalten eine politische Ebene: Straßen werden zu Freiräumen, auf denen man für die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern demonstriert. Die Kölner Südstadt wird zum Zentrum der italienischen Community, Plakate und Kundgebungen fordern die Demokratisierung des Ausländerrechts. Anwerbestopp und Rückkehrhilfe machen den neuen Deutschen das Leben schwer, das war unter Willy Brandt nicht anders als unter Helmut Kohl. Die Aufnahmen von Candida Höfer, die an der Kunstakademie Düsseldorf studierte und ab 1973 die Serie »Türken in Deutschland« fotografierte, zeigen genau solche Orte migrantischen Selbstbewusstseins, wie sie sich der NSU in seiner Mordserie zum Ziel genommen hatte: ein Metzger­geschäft, eine Schneiderei, einen Lebensmittelladen. Die privaten Fotografien werden mit künstlerischen Arbeiten in einen Dialog gebracht – das mag man als Erweiterung des Kontextes verstehen oder auch als Konzession an das traditioneller gesinnte Museumspublikum.

Wie fließend der Arbeitsalltag in politische Aktion übergeht, zeigen Aufnahmen des Ford-Streiks von 1973, den Gastarbeiterinnen und -arbeiter trotz angedrohter Kündigung, die einen gleichzeitigen Entzug der Aufenthaltserlaubnis bedeutet hätte, ausfochten. Das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland (Domid), das seit mehr als 30 Jahren Materialien zur Migrationsgeschichte sammelt, hat diese sehenswerte Ausstellung mitgestaltet. 60 Jahre nach dem ersten Anwerbeabkommen mit der Türkei bilden Fotografien wie die hier gezeigten das notwendige Fundament einer Gesellschaft, die ihre migrantische Geschichte wertschätzt, anstatt sie zu verdrängen.