Nötig für die Wiederwahl

imago images/ZUMA Wire Protest gegen die Novelle: Demonstranten vor dem Parlament in Warschau am Dienstag

Die Art und Weise, wie die polnische Regierungspartei PiS am Mittwoch die Verabschiedung ihres Mediengesetzes durchs Parlament geboxt hat, erinnert an eine berühmte Bemerkung von Otto von Bismarck: Die Verabschiedung von Gesetzen sei eine ähnlich unappetitliche Sache wie die Herstellung von Würsten. Es kam alles vor: die Beugung der Geschäftsordnung bis zum Gehtgeradenoch und mutmaßlich die kaum verhohlene Bestechung von Mandatsträgern – das »Hohe Haus«, an das sich polnische Abgeordnete zum Beginn ihrer Redebeiträge rhetorisch wenden, verkam zum Schauplatz niedrigsten Schachers.

Das weiß die PiS natürlich auch. Aber sie ist entschlossen, ihr Ziel der Ausschaltung des liberalen Fernsehsenders TVN 24 mit allen verfügbaren Mitteln durchzusetzen. Denn es geht ihr um ihre Wiederwahl im Herbst 2023 – angesichts des bereits eingetretenen Verlusts der Regierungsmehrheit vielleicht auch schon früher.

TVN 24 hat seit dem Machtantritt der PiS Ende 2015 die Fahne der liberalen Demokratie und des bürgerlichen Rechtsstaates hochgehalten und nicht nur den Kritikern der PiS allabendlich eine Plattform geboten, sondern auch reihenweise Skandale der Regierenden und ihres gesellschaftlichen Umfelds enthüllt. Ob Vergeudung und Vetternwirtschaft beim Ankauf von Coronamasken, Pädophilievertuschung in der katholischen Kirche oder Verbindungen zwischen Regierungspolitikern und Neofaschisten. Wenn die Regierungspartei gegen LGBT-Menschen hetzte, saßen die TVN-24-Moderatorinnen mit Regenbogenhalstüchern im Studio, und die Ü-Wagen des Senders übertrugen Protestmärsche. Tatsächlich hat TVN 24 in den vergangenen Jahren in Polen eine Gegenöffentlichkeit organisiert und dadurch den Wunsch der Regierungspartei, über das Staatsfernsehen die an die Bürgerinnen und Bürger gehende Botschaft zu vereinheitlichen, zunichte gemacht – soweit die den Sender empfangen können.

Genau darum geht es jetzt. Für die Beratungen im Senat hat der PiS-Abgeordnete und Vertraute des Parteichefs Jaroslaw Kaczynski, Marek Suski, einen perfiden Änderungsantrag angekündigt. Demnach sollen die Vergabekriterien des Gesetzes nicht für Programme gelten, die über Satellit oder Internet verbreitet werden. Konkret heißt das: Die PiS verzichtet gnädigerweise darauf zu verbieten, was sie ohnehin nicht verbieten kann. Und wenn die US-amerikanischen Eigner von TVN 24 dann immer noch glauben, den Sender liberale Kritik an den regierenden Nationalisten verbreiten lassen zu müssen, können sie das gern tun: mit geringerer Reichweite und damit geringeren Werbeeinnahmen bei gleichbleibenden Kosten. Entweder drehen sie dann von selbst bei, so das Kalkül der PiS. Oder sie werden dafür weichgekocht, mindestens die Mehrheit der Anteile an einen der Regierung genehmen Investor aus Polen zu verkaufen. So läuft Gleichschaltung heute.